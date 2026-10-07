Megan Fox, 40 ans, jugée méconnaissable dans un clip devenu viral : les critiques oublient qu'il a été tourné huit mois après son accouchement

Elle était là pour parler cinéma, mais c’est son physique que tout le monde a commenté. Megan Fox est une nouvelle fois au cœur des discussions pour son apparence jugée méconnaissable.

Les célébrités sont souvent la cible de critiques visant leur apparence. Dernièrement, c’est Ariana Grande qui annonçait faire une pause dans sa carrière après de violentes critiques reçues concernant son poids.

Comme chacun le sait, les internautes ne sont jamais tendres quand il s’agit de critiquer le physique des personnalités. L’actrice Olivia Wilde en avait fait les frais et décidé de mettre les choses au clair. Aujourd’hui, c’est Megan Fox, âgée de 40 ans, qui est prise pour cible.

Une vidéo de Megan Fox devient virale à cause d’un détail

Durant deux décennies, Megan Fox a fait chavirer les cœurs. Découverte dans la saga Transformers, l’actrice a toujours attiré les regards sur sa plastique jugée parfaite.

Alors qu’elle s’est fait plus discrète au cinéma, Megan Fox est réapparue récemment pour Letterboxd. Jeudi 1er octobre, le média a sorti un clip de l’actrice et de la réalisatrice Karyn Kusama pour son segment Four Favorites. Les deux femmes étaient réunies à l’Academy Museum of Motion Pictures pour une projection spéciale de Jennifer’s Body, le classique de 2009 qu’elles ont fait ensemble.

Dans ce clip devenu viral depuis, les deux femmes listent leurs films préférés. Cependant, cet aspect est complètement passé à la trappe. Les internautes ont préféré se concentrer sur le physique différent de Megan Fox. Et ils n’ont pas retenu leurs coups.

Les internautes dézinguent l’apparence de Megan Fox

En effet, les internautes ont été surpris de constater que l’apparence de l’actrice avait bien changé. « Quelqu'un lui a fait un sale coup, et elle porte une perruque affreuse », écrit l’un d’eux. Rapidement, ils se sont emparés du sujet, y allant de leurs remarques et comparaisons douteuses.

« Elle est forcément différente de ce qu'elle était il y a près de vingt ans. Elle était magnifique, mais c'est la chirurgie esthétique qui la fait vieillir de façon assez horrible », ajoute un second.

Crédit photo : X

Sur X, l’internaute Dannyijbol n’a pas hésité à comparer le physique de Megan Fox à la marionnette Billy du film Saw. « Megan Fox s'est complètement saccagée le visage. Quel gâchis », estime un troisième.

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Une vidéo sortie de son contexte

Crédit photo : Letterboxd

Devant tant de réactions, Letterboxd a fait le choix de désactiver les commentaires sur Instagram sans toutefois expliquer pourquoi. Comme le pointent plusieurs médias et internautes, les critiques ont fait fi du contexte dans lequel s’est tournée la vidéo.

Cette vidéo date d’octobre 2025, soit huit mois après que Megan Fox ait donné naissance à son quatrième enfant. À cette époque, l‘actrice était en plein post-partum et a confié qu’elle vivait une période difficile. Elle racontait souffrir d’un « brouillard mental » et de ne pas avoir dormi depuis sept mois. Des détails que les internautes n’ont visiblement pas eu à l’esprit en commentant.

Par le passé, Megan Fox a reconnu sans honte avoir eu recours à la chirurgie esthétique et aux implants. Tout comme Olivia Wilde, elle expliquait qu’un mauvais angle de caméra et une mauvaise lumière pouvaient ternir n’importe quelle apparence. Tout comme le temps qui passe…