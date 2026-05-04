« Un cadavre ambulant » : Olivia Wilde s'explique sur son apparence physique inquiétante après sa dernière apparition

Olivia Wilde a été la cible de moqueries sur les réseaux sociaux la comparant à Gollum et à un cadavre après son apparition dans une interview. Elle vient de répondre à ses détracteurs.

Olivia Wilde est la cible des moqueries sur le net après une interview filmée

La semaine dernière, Olivia Wilde a fait la une des médias. Non pas pour son nouveau film, The Invite (voir image ci-dessous), qu’elle présente en ce moment outre-Atlantique. Mais plutôt pour son physique. L’actrice et réalisatrice a accordé une interview au San Francisco Chronicle durant le Festival international du film de San Francisco.

Rapidement, la vidéo a fait le tour du net. La raison ? Le physique d’Olivia Wilde, jugé méconnaissable et cadavérique par les internautes. En quelques heures à peine, la vidéo avait été vue plus de 6 millions de fois, entraînant le même lot de moqueries. Parmi elles, la comparaison de son apparence à celle de Gollum a rencontré une large popularité. Et cela n’a pas échappé à la principale intéressée.

Un objectif qui ne la met pas en valeur

Crédit photo : Annapurna Pictures

Le samedi 2 mai, Olivia Wilde s’est emparée de son compte Instagram pour évoquer le sujet avec humour. En story, l’actrice de Dr House a publié une vidéo filmée par son petit frère, Charlie Cockburn, et dans laquelle elle apparaît. En légende, elle a écrit : « Laisse à ton petit frère le soin de t’en faire voir de toutes les couleurs. »

La suite après cette vidéo

Ce dernier l’a ensuite interrogée concernant son apparition tant commentée : « Olivia Wilde, souhaiteriez-vous répondre aux rumeurs récentes selon lesquelles vous seriez un cadavre ressuscité ? » Ce à quoi, l’actrice a répondu :

« Écoutez, c'est un objectif fisheye. Et j'avoue, est-ce mon meilleur angle ? Était-ce ma meilleure photo ? Non. Non, c'est surprenant. C'est une image surprenante. C'était un objectif fisheye. Je ne sais pas pourquoi j'étais si près de l'appareil. Je n'avais pas besoin de l'être. Ce n'est pas la vérité », concède-t-elle.

Crédit photo : Olivia Wilde/ Instagram

Sur cette vidéo, Olivia Wilde a épinglé deux photos : la sienne durant l’interview, à côté de celle de Gollum pour comparaison. À la fin de ce faux interrogatoire, l’actrice a conclu : « Tu as d’autres questions ? Je ne suis pas morte. »

L’humour, le meilleur moyen de répondre aux critiques sur les réseaux sociaux ?