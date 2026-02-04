“Stupide et cruel” : Sabrina Carpenter chante sur scène avec un oiseau dans les mains et se fait recadrer par PETA

À l’occasion des Grammy Awards, la chanteuse Sabrina Carpenter a chanté l’un de ses tubes sur scène, une colombe dans les mains. Une mise en scène qui n’a pas plu à l’association PETA.

Sabrina Carpenter est une artiste qui fait beaucoup parler d’elle, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Elle est en effet à l’origine de plusieurs scandales, notamment lorsqu’elle a imité une position sexuelle lesbienne lors d’un concert, ou qu’elle a mimé la tour Eiffel en simulant un plan à 3 à Bercy.

Crédit photo : @sabrinacarpenter / Instagram

Ces derniers jours, Sabrina Carpenter est une nouvelle fois au coeur d’une polémique, suite à sa prestation lors des Grammy Awards, dont la cérémonie a eu lieu ce dimanche 1er février à Los Angeles.

Une colombe sur scène

La chanteuse a interprété son tube “Manchild” sur scène, qui était nommé dans les catégories “chanson de l’année”, “meilleur clip”, “meilleur enregistrement vocal” et “meilleure performance en solo”. Sur scène, Sabrina Carpenter est apparue dans un décor d’aéroport et tenait une colombe dans ses mains.

L’animal était visiblement dressé puisqu’il ne bougeait pas et acceptait de se faire caresser, sous le feu des projecteurs.

PETA monte au créneau

Cette mise en scène a été épinglée par l’association de défense des animaux PETA. Ce n’est pas la première fois que cette association recadre des artistes qui utilisent des animaux puisqu’elle avait déjà vivement critiqué Kim Kardashian lorsqu’elle avait offert quatre chiots à ses enfants pour Noël.

“Hey Sabrina, apporter un oiseau vivant sur la scène des Grammys est stupide, lent d’esprit, inutile… et cruel ! Les lumières vives, le bruit assourdissant et les manipulations provoquent peur et détresse chez un oiseau qui devrait voler librement dans le ciel”, a indiqué Peta sur X et dans un communiqué relayé par le Huffington Post.

Pour le moment, Sabrina Carpenter ne s’est pas exprimée sur le sujet et n’a pas répondu aux critiques autour de sa performance.