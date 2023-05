Les Gardiens de la Galaxie 3 reçoit un prix pour avoir dénoncé les souffrances animales

Le film Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 a été salué par l’association de défense des animaux américaine PETA, à cause de la façon dont le passé de l'un des personnages fait référence aux violences que subissent les animaux.

Crédit : Marvel Studios

Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol .3, le spectateur découvre le passé sombre de Rocket Raccoon. Lors de scènes de flashbacks, on apprend que le personnage, un raton laveur, et ses amis ont subi de nombreuses violences et tortures de la part du grand méchant, le Maître de l’évolution.

Des scènes qui font instantanément penser aux violences que subissent les animaux dans la vie de tous les jours. Un propos fort et politique salué par l’association américaine de défense des animaux PETA (équivalent de notre SPA) qui a qualifié Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 de « meilleur film sur les droits des animaux de l'année », ajoutant que le film de James Gunn a « aidé le public à voir les animaux en tant qu'individus et suggérant que ce n'est pas parce que nous pouvons expérimenter sur eux que nous devrions ».

« James Gunn a mis un visage sur les souffrances animales »

Crédit : Marvel Studios

James Gunn n’est pas étranger à la cause animale qu’il défend avec ardeur au quotidien. Le réalisateur américain a enfin saisi l’occasion de pouvoir évoquer ce terrible constat dans l’un de ses films, un blockbuster qui plus est. Pour cela, il a été récompensé du prix Not a Number ("Pas un numéro") par PETA

« Grâce à Rocket [le nom du raton laveur, ndlr], James Gunn a mis un visage, un nom et une personnalité sur les millions d'animaux vulnérables qui passent par les laboratoires en ce moment même », s’est réjouie la vice-président de PETA, Lisa Lange.

PETA souligne notamment la pertinence avec laquelle est abordée la violence animale comme la présence du tatouage de Rocket et ses amis qui renvoie aux marques numériques données aux animaux de laboratoire.

Les conditions de détention en captivité de Rocket et ses amis sont particulièrement représentatives des conditions réelles et douloureuses des animaux, qui sont, dans la grande majorité des cas, tués après les expérimentations qu’ils ont subi.

À la fin du film, Rocket affronte le scientifique qui lui a fait subir toutes ces violences afin d’empêcher d’autres animaux de vivre le même sort. Le film rappelle « aux téléspectateurs que tous les animaux méritent une vie de liberté à ciel ouvert plutôt que confinés dans des cages de laboratoire », ponctue PETA.