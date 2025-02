Danse avec les stars : PETA demande à l'émission de ne plus utiliser de plumes pour ses costumes

Alors que la saison 14 de Danse avec les stars va commencer d’ici quelques jours, l’association de défense des animaux PETA demande au programme de ne plus utiliser de plumes dans ses costumes.

La nouvelle saison de Danse avec les stars va débuter dans quelques jours sur TF1. De nombreux Français attendent cet événement avec impatience, curieux de voir leurs stars préférées danser sur le parquet de l’émission. Au casting, on verra cette année Florent Manaudou, Adil Rami, Lénie, Charlotte de Turckheim, Eve Gilles, Sophie Davant, Julie Zenatti, Franck Leboeuf, Jungeli et Nelson Monfort. Nous retrouverons également une actrice trisomique apparue dans le film “Un p’tit truc en plus” ainsi qu’un candidat emblématique de Koh-Lanta, qui a imposé une condition spéciale à sa participation.

Crédit photo : TF1

Les spectateurs ont hâte de revoir les danseurs, le jury et les stars dans le programme. Lors des primes, les danseurs sont accompagnés de musiques, de décors et de somptueux costumes. Qu’il s’agisse de belles robes de soirée, de costumes à paillettes ou à plumes, ces costumes uniques mettent en valeur les candidats et les danseurs.

Mais récemment, l’association de défense des animaux PETA (Pour une Ethique dans le Traitement des Animaux) a haussé le ton à propos de ces costumes. Dans une lettre adressée à la production de DALS ce lundi 3 février, l’association demande au programme de ne plus utiliser de plumes d’oiseaux dans ses costumes.

Crédit photo : TF1

“Les plumes d’oiseaux n’ont pas leur place sur la piste de danse. Elles sont obtenues au prix de la grande souffrance des oiseaux auxquels elles appartiennent. La majorité des plumes utilisées pour les costumes de danse proviennent d’autruches qui, dans l’industrie de la mode, lorsqu’elles ont tout juste un an, sont immobilisées de force, électriquement étourdies et ont la gorge tranchée avec que leur soient arrachées les plumes. Des animaux sensibles plumés à vif et abbatus pour que leur plumage orne des costumes et des décors, ça n’a rien de glamour. Tout comme la fourrure, les plumes battent de l’aile et deviennent de plus en plus démodées. Nous appelons ainsi Danse avec les stars à envoyer valser les plumes”, a expliqué James Fraser, représentant de l’association PETA en France, selon 20 Minutes.