« L'une des figures emblématiques de la littérature britannique » : la BBC prépare une série documentaire sur J.K. Rowling... sans elle

La BBC a annoncé la création d’une série documentaire sur l’écrivaine J.K. Rowling, de son succès fulgurant à ses prises de position contestées. Un programme disponible dès 2027.

La première saison de la série Harry Potter va bientôt être diffusée sur HBO. J.K. Rowling était pleinement intégrée dans le programme puisqu’elle en était la productrice exécutive. Mais en 2027, une nouvelle série va sortir à laquelle elle n’a pas participé.

En effet, J.K. Rowling va être au coeur d’une série documentaire en deux volets, selon une annonce faite par la BBC ce mardi 13 octobre.

Le succès de J.K. Rowling

La série sera produite par Rogan Scotland et va revenir sur l’incroyable succès de J.K. Rowling avec des archives rares, des déclarations de l’écrivaine et des entretiens avec ses anciens collaborateurs.

Le premier volet reviendra sur les débuts de l’écrivaine, sur son enfance passionnée par la lecture jusqu’à son statut de mère célibataire en difficultés financières qui écrivait dans les cafés d’Edimbourg. Puis les épisodes s’attarderont sur le succès fulgurant du premier tome de Harry Potter, sorti en 1997.

Un focus sur les prises de position de J.K. Rowling

Le second volet sera consacré aux engagements politiques de J.K. Rowling qui a fait de nombreuses interventions sur l’indépendance écossaise, les féminisme et la liberté d’expression. Le documentaire reviendra sur ses prises de parole controversées et ses propos jugés transphobes, qui ont suscité la colère des fans et l'opposition des stars de la saga.

“Trente ans après la publication du premier tome de Harry Potter, le moment semble idéal pour la BBC d’explorer l’une des figures emblématiques de la littérature britannique. Aucune histoire culturelle de la Grande-Bretagne au XXIe siècle ne serait complète sans évoquer le destin du jeune sorcier créé par J.K. Rowling, le phénomène littéraire et cinématographique qu’elle a engendré, ni la personnalité publique controversée qu’elle est devenue”, a détaillé Simon Young, responsable des programmes historiques, à la BBC.

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Une diffusion pour 2027

La diffusion de cette série documentaire est prévue pour 2027 sur BBC Two, BBC Scotland et iPlay. Elle sera sans nul doute disponible par la suite sur les plateformes de streaming officielles.

En attendant de voir ce documentaire inédit, ne manquez pas la sortie de la première saison de la série Harry Potter, disponible le 25 décembre prochain sur HBO.