Les stars de Harry Potter s'unissent contre J.K. Rowling après ses propos contre la communauté trans

Les acteurs du monde du cinéma anglais ont signé une lettre ouverte pour contester la décision de la Cour suprême britannique qui ne reconnaît pas les femmes transgenres comme de vraies femmes. On retrouve plusieurs acteurs de la saga Harry Potter dans cette tribune.

Le 16 avril dernier, la Cour suprême britannique a tranché : une femme se définit par son sexe biologique. Cela signifie que les femmes transgenres du Royaume-Uni, n’étant pas considérées comme telles, ne pourraient plus avoir accès à certains endroits réservés aux femmes.

Cette décision a fait grand bruit chez nos voisins d’outre-Manche. Mais la réaction la plus scrutée fut celle de J.K. Rowling, désormais connue pour ses propos contre les femmes transgenres. L’auteure de la saga Harry Potter a salué la décision de la Cour suprême, s’attirant au passage les foudres des associations LGBT+ et de fans.

Depuis cette décision, 400 artistes britanniques ont signé une lettre ouverte en soutien à la communauté trans. Parmi eux, plusieurs acteurs de l’univers Harry Potter.

Cinq acteurs de Harry Potter parmi les signataires

Crédit photo : Warner Bros.

Dans leur lettre, les signataires s’ajoutent aux 2000 voix qui s’adressent à la BBC et aux Bafta (les Oscars britanniques) pour « condamner » la décision de la Cour suprême.

Ils expliquent vouloir utiliser « leurs plateformes publiques pour prendre des engagements significatifs en faveur de la protection des membres, des talents et du personnel trans, non binaires et intersexués contre la discrimination au sein de leurs organisations respectives ».

Ils poursuivent : « Le cinéma et la télévision sont de puissants outils d’empathie et d’éducation, et nous croyons fermement à la capacité de l’écran à changer les cœurs et les esprits. C’est notre chance de nous inscrire du bon côté de l’histoire ».

Crédit photo : Warner Bros.

Parmi les signataires, on retrouve Eddie Redmayne qui interprète Norbert Dragonneau dans la saga Les Animaux fantastiques, Katie Leung qui jouait Cho Chang dans les Harry Potter, Charlotte Ritchie qui apparaît dans Harry Potter et la Coupe de feu et Daisy Haggard, qui a prêté sa voix à l'ascenseur du ministère de la Magie dans la saga. En revanche, on ne trouve pas de trace de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint qui ont déjà apporté leur soutien à la communauté trans.

Crédit photo : Sipa

Enfin, on retrouve un petit nouveau de l’univers : Paapa Essiedu, le nouvel interprète de Severus Rogue dans la série HBO très attendue et au casting décrié. Pour rappel, J.K. Rowling est consultante et productrice sur la série. Leur divergence d’opinion sur la question pourrait-elle entraver leur collaboration professionnelle ?