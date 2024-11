La participation de J.K. Rowling à la série Harry Potter inquiète les fans après ses propos transphobes

Alors qu’une nouvelle série sur la saga Harry Potter va voir le jour, une question se pose : J.K. Rowling, dont les propos sont très controversés, va-t-elle avoir une place dans la production ? Selon HBO, la réponse est oui.

La sortie d’une nouvelle série sur l’univers de Harry Potter est un événement très attendu par les fans. Mais une question se pose : faut-il impliquer J.K. Rowling, l’auteure de la saga ? A-t-elle son mot à dire dans la création de la série ?

Crédit photo : HBO

Cette question est légitime quand on sait que J.K. Rowling est controversée et fait l’objet de vives polémiques à cause de ses prises de position sur X. En effet, l’auteure a tenu des propos transphobes à plusieurs reprises, auxquels Daniel Radcliffe a réagi. Elle a notamment affirmé que les femmes trans restaient des hommes et s'est insurgée contre la participation de la boxeuse Imane Khelif, atteinte d'hyperandrogénie, aux JO de Paris. Plus récemment, J.K. Rowling a également taclé ouvertement une autre star de la saga sur ce sujet, ce qui a une nouvelle fois déclenché la colère des fans, à tel point que certains d’entre eux, notamment des artistes trans, n’hésitent pas à boycotter l’auteure.

J.K. Rowling impliquée dans la série ?

Face à cette polémique, HBO doit donc prendre une décision. Par le passé, la chaîne de production avait affirmé que J.K. Rowling serait la productrice exécutive de la série et que cette dernière serait “une adaptation fidèle” de ses romans. Plus récemment, Casey Bloys, le patron de HBO, a donné son avis sur la question.

Crédit photo : AFP

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce mardi 12 novembre, Casey Bloys a dévoilé que J.K. Rowling sera “assez impliquée” dans le développement de la série et qu’elle pourrait être amenée à donner son avis sur le casting. Un journaliste a également demandé si “les opinions passionnées sur les questions trans” de J.K. Rowling avaient posé problème à la production.

“Elle a été très impliquée dans le processus de sélection du scénariste et du réalisateur, et j’imagine qu’elle aura son avis sur le casting. Cela n’a pas affecté le casting ou le recrutement des scénaristes et du personnel de production. Nous n’avons donc pas ressenti l’impact de cela”, a affirmé Casey Bloys d'après des propos rapportés par BFMTV.

Le casting pour trouver les acteurs qui incarneront les personnages emblématiques de la saga est toujours en cours. En septembre, HBO a publié un appel à casting ouvert afin de trouver les enfants qui joueront Harry, Ron et Hermione. Des candidats sont également auditionnés pour trouver le futur Dumbledore.

Quelle date de sortie ?

En plus de ces informations, Casey Bloys a donné son avis quant à la date de diffusion du programme. Selon lui, il faudra attendre 2027 avant de découvrir la série sur nos écrans.

“Nous ne faisons que commencer le processus d’écriture et de casting. L’une des idées dont nous avons parlé est de tourner la première et la deuxième saison à des dates très rapprochées, car les enfants de 11 à 13 ans grandissent très vite. Nous allons donc réfléchir à la planification et au tournage pour qu’ils ne grandissent pas trop entre les saisons. C’est quelque chose à prendre en compte”, a-t-il précisé.

Il faudra donc faire preuve de patience pour découvrir cette série tant attendue sur l’univers de Harry Potter.