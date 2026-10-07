« Zendaya, tu dois te lever quand la Première dame de France essaie de te dire bonjour » : la star reste assise face à Brigitte Macron et divise les internautes

La rencontre entre Zendaya et Brigitte Macron est devenue virale sur les réseaux sociaux. La raison ? L’attitude de la star américaine fait débat.

Une séquence qui divise.

Comme tous les ans, la Paris Fashion Week réunit le gratin des stars. Et l’édition 2026 a donné lieu à une rencontre entre l’actrice Zendaya et Brigitte Macron.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le comportement de la comédienne américaine a attiré l’attention sur les réseaux sociaux, certains internautes lui reprochant un « manque de savoir-vivre » envers la Première dame de France.

Zendaya met un vent à Brigitte Macron à la Fashion Week

Comme le précise LADbible, la scène s’est déroulée mardi 6 octobre, lors du défilé Louis Vuitton, organisé dans la Cour Carrée du Louvre, qui marquait la fin de l’événement mode parisien.

Sur des images diffusées en ligne, on aperçoit Zendaya vêtue d’une veste blanche à volants assise au premier rang. Elle est alors approchée par Bernard Arnault, PDG et président du groupe LVMH, qui la salue en lui serrant la main.

Le milliardaire est suivi de Brigitte Macron, qui tente à son tour de saluer la star de Dune, occupée à échanger quelques mots avec quelqu’un d’autre, tandis que l’épouse d’Emmanuel Macron l’interpelle.

Une rencontre jugée « gênante »

La vidéo, publiée à l’origine par le magazine Paris Match, prend ensuite une tournure décrite comme « gênante » par les utilisateurs.

Alors que l’interprète de MJ dans la dernière saga Spider-Man continue à discuter, on entend Brigitte Macron lui dire « Hello, bonjour. Bonjour ».

De son côté, Zendaya remarque alors l’ancienne professeure de théâtre, qui se tient toujours debout à côté d’elle. La star de 30 ans lui sourit, la salue et lui serre la main avec un signe de tête poli, tout en restant assise.

Après ce bref échange, la Première dame se dirige vers son siège, situé de l’autre côté de Bernard Arnault.

La suite après cette vidéo

L’attitude de l’actrice américaine fait débat

Si la scène semble plutôt cordiale, nombreux sont ceux qui n’ont pas apprécié l’attitude de Zendaya envers Brigitte Macron. Certains internautes estiment que la jeune femme aurait dû se lever pour la saluer.

Une personne a commenté :

« Zendaya, tu dois te lever quand la Première dame de France essaie de te dire bonjour ».

Une autre a ajouté :

« C’est une question de savoir-vivre ».

Une troisième a indiqué :

« Se lever lorsqu’une personne vient vous saluer, c’est la base de la politesse ».

D’autres, en revanche, sont montés au créneau pour défendre la comédienne, vue récemment dans L'Odyssée de Christopher Nolan.

Ces derniers pensent que Zendaya ne savait tout simplement pas qui était Brigitte Macron. Pour certains, il n’y a pas mort d’homme.

« Non, elle n’a pas à se lever. Ce n’est qu’un être humain, elle ne vaut pas mieux qu’elle. Le statut social ne signifie rien » ; « Elle est restée assise, comme la diva qu’elle est » ; « Franchement, je ne vois absolument rien de mal dans cette vidéo », peut-on lire dans les commentaires.

Une polémique inutile ?