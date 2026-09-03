Elliot Page avoue n'avoir reçu aucune proposition de rôle après son apparition dans « L'Odyssée » de Nolan

L’acteur Elliot Page a récemment incarné Simon dans “L’Odyssée” de Christopher Nolan. Mais depuis, il n’a reçu aucune nouvelle proposition de rôle.

L’un des plus gros films de l’année est sorti le 15 juillet dernier. Il s’agit de “L’Odyssée”, réalisé par Christopher Nolan. Ce film était composé d’un casting cinq étoiles puisque l’on retrouvait Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson ainsi qu’Elliot Page.

En effet, ce dernier incarnait Sinon, un soldat ithacain, et a connu une vraie transformation physique pour incarner ce rôle. Cependant, malgré sa prestation et le succès du film, qui a réalisé 1 million d’entrées en quatre jours, Elliot Page n’a pas reçu de proposition de nouveau rôle depuis.

Aucun nouveau rôle

Dans l’interview “On Film… With Kevin McCarthy”, diffusée sur YouTube, Elliot Page a laissé entendre qu’il était difficile pour lui de décrocher de nouveaux rôles. En effet, il n’aurait reçu aucune nouvelle proposition pour jouer dans un film. L’animateur lui a demandé : “J’imagine que vous recevez des millions d’appels après ce film”, ce à quoi Elliot Page a répondu par la négative.

Crédit photo : L'Odyssée

En plus de cela, l’animateur lui a demandé s’il avait un nouveau projet en préparation. Elliot Page a alors répondu : “Pas vraiment… J'étais perçu d'une certaine manière avant et c'est différent maintenant. C'est un peu compliqué pour moi de trouver un rôle en ce moment.”

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Elliot Page est prêt pour la suite

Sa participation à “L’Odyssée” constitue sa deuxième apparition dans un film de Christopher Nolan, après avoir joué dans Inception dix ans avant sa transition. Comme il n’avait pas encore changé de genre, Elliot Page a confié qu’il ne s’était pas senti très à l’aise en tournant ce film.

“J’ai adoré travailler avec Christopher, mais personnellement, j’étais aussi très mal à l’aise. Mais maintenant, j’ai l’impression que je pourrais peut-être réaliser certaines de mes meilleures performances maintenant. Je n'ai plus à me soucier [de mon corps], je me dis que je pourrais donner le meilleur de moi-même parce que je suis beaucoup plus détendu et j'adore ce que je fais”, a-t-il confié.

Elliot Page affirme donc être prêt pour la suite et attend avec impatience un nouveau rôle qui le fera briller au cinéma.