Brigitte Macron insulte des militantes de « sales connes » dans une vidéo polémique, l'injure devient un... hashtag féministe

Une insulte, prononcée par Brigitte Macron à l'encontre de militantes féministes, est devenue un hashtag à succès sur les réseaux sociaux.

Quand l'injure devient un slogan !

En insultant de « sales connes » des féministes venues perturber un spectacle de l'humoriste Ary Abittan, Brigitte Macron a lancé, malgré elle, une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux.

L'insulte de la Première dame a en effet été reprise sous la forme d'un hashtag par de nombreuses personnalités et autres anonymes, qui ont apporté leur soutien aux militantes visées.

Crédit photo : Wikimedia Commons

Brigitte Macron insulte des féministes et lance, malgré elle, un... hashtag militant

Pour bien comprendre ce phénomène, il faut remonter quelques jours en arrière, le samedi 6 décembre.

Ce jour-là, alors que l'humoriste Ary Abittan donne un spectacle dans la salle parisienne des Folies Bergère, la représentation est interrompue par quatre militantes du collectif #NousToutes, venues manifester contre la tenue de l'événement. En colère, ces féministes arborent alors des masques à l'effigie de l'artiste qu'elles taxent de « violeur », faisant ainsi référence aux accusations dont l'intéressé a fait l'objet en 2021.

Pour rappel, à l'époque, une jeune femme avait porté plainte pour viol, preuves à l'appui, contre le comédien, aujourd'hui âgé de 51 ans. Si l'humoriste avait finalement bénéficié d'un non-lieu - sans être innocenté pour autant - en janvier dernier, ce verdict avait provoqué l'ire de nombreuses associations.

Depuis, plusieurs féministes dénoncent, sans relâche, le retour sur scène de l'humoriste, perturbant souvent ces spectacles, comme ce fut le cas aux Folies Bergères.

L'affaire aurait pu en rester là, mais au lendemain de l'action menée par le collectif #NousToutes, une vidéo polémique, révélée par le média Public, a mis le feu aux poudres. Dans cette dernière, Brigitte Macron insulte les militantes féministes, au cours d'une brève discussion avec Ary Abittan.

"S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors !"



Brigitte Macron insulte les militantes de NousToutes qui dénoncent Ary Abittan, acteur accusé de viol.



La France de Macron c'est aussi ça : la banalisation du viol et l'irrespect total de celles qui luttent pour la justice. pic.twitter.com/c4WZULpwj2 — Emma Fourreau (@emma_frr) December 8, 2025

« S’il y a des sales connes on va les foutre dehors » déclare ainsi La Première dame dans cette séquence, filmée dans les coulisses du spectacle.

Des propos qui font couler beaucoup d'encre et suscitent l'indignation générale.

« Nous sommes profondément choquées et scandalisées. Les mots utilisés en disent long sur sa vision des choses, le message politique est extrêmement choquant » (...) C’est un crachat de plus sur les victimes et les associations féministes » (#NousToutes Paris Nord)

Après la divulgation de la vidéo, de nombreuses militantes se sont par ailleurs emparées de l'insulte proférée par Brigitte Macron pour en faire un nouveau slogan féministe, repris partout sur les réseaux sociaux.

« Moi aussi je suis une sale conne. Et je soutiens tous.tes les autres. », a, par exemple, écrit la comédienne engagée Judith Godrèche dans une story Instagram, accompagnée du hashtag #Salesconnes.

L'actrice a très vite été imitée par la chanteuse Camélia Jordana (photo ci-dessous) ou la féministe Andréa Bescond, mais aussi les actrices Rachida Brakni et Nadège Beausson-Diagne.

Crédit photo : capture d'écran / Instagram

D'autres personnalités comme l’humoriste Marine Leonardi, la comédienne et scénariste Justine Lossa, l’avocate Camille Kuchner ou encore la chanteuse Solann se sont jointes au mouvement.

Vous l'aurez compris, la déclaration de Brigitte Macron suscite une vive polémique, qui ne cesse d'enfler.