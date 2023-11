Les 5 meilleures comédies pour réchauffer vos soirées d'hiver sur Prime Video

Alors que l’hiver pointe le bout de son nez, voici les 5 meilleures comédies à (re)voir sur Prime Video pour passer un agréable moment au chaud.

Cela n’aura échappé à personne : les températures baissent de jour en jour. Cela tombe bien, voici les cinq comédies à voir sur Prime Video pour réchauffer les soirées d’hiver. N’oubliez pas votre tasse de chocolat chaud et votre plaid douillet.

The Big Lebowski

Aucun débat possible, The Big Lebowski est un film culte. Le pitch de cette pépite mi-comique mi-policière des frères Coen? Jeff Lebowski (incarné par Jeff Bridges) est un homme paresseux qui adore boire des coups avec ses potes et jouer au bowling. Sa routine prend une tournure inattendue lorsqu’il se fait tabasser par deux malfrats, qui le confondent avec un autre. Face à cette méprise, Jeff part alors en quête d’un dédommagement auprès de son richissime homonyme, mais tout ne se déroulera pas comme prévu…

Les sous-doués

Comédie culte, «Les sous-doués» est un film de Claude Zidi, qui a rencontré un grand succès en France. Dans celui-ci, Bébel (Daniel Auteuil) et ses camarades du Cours Louis XIV sont réputés pour être des fainéants et de gros farceurs. Après une plaisanterie qui tourne mal, ces derniers se retrouvent obligés de décrocher leur bac. Et la petite bande va faire preuve de ruse et de triche pour parvenir à ses fins.

17 ans encore

Dans 17 ans encore, Matthew Perry incarne Mike O’Donnell, un père de famille de 37 ans désabusé et déprimé. Séparé de sa femme, il noie son chagrin chez son meilleur ami qui a accepté de le recueillir. Alors qu’il souhaite avoir une deuxième chance, son souhait se réalise le lendemain matin. La raison ? Il découvre qu’il a à nouveau 17 ans ! Cette chance inespérée va lui permettre de réparer ses erreurs et de se rapprocher de ses enfants.

Meilleures ennemies

Liv (Kate Hudson) et Emma (Anne Hathaway) sont meilleures amies pour la vie. Elles partagent tout et rêvent toutes les deux de se marier au Plaza Hotel. Alors qu’elles sont sur le point de réaliser ce rêve à quelques semaines d’intervalle, elles se rendent compte que les deux cérémonies auront lieu le même jour à cause d’une erreur administrative. Liv et Emma vont alors se livrer une guerre sans merci où tous les coups sont permis et devenir... meilleures ennemies.

Les stagiaires

«Les stagiaires» réunit à l’écran Vince Vaughn et Owen Wilson, deux quadragénaires dont les carrières ont pris fin à cause d’Internet. Par chance, ils arrivent à décrocher un stage chez Google où ils espèrent obtenir un emploi plus tard. Alors qu’ils se retrouvent en compétition avec des génies de l’informatique, ils vont devoir prouver qu’ils ne sont pas des dinosaures.

Voilà vous savez tout ! Il ne reste plus qu’à choisir le film qui vous fera rire aux éclats. Bon visionnage !