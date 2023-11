5 films romantiques à (re)voir de toute urgence sur Prime Video

Avis aux amateurs de films d’amour, voici notre sélection de cinq comédies romantiques à ne pas rater sur Prime Video.

Vous adorez les soirées cocooning et les films à la guimauve ? Cela tombe bien, le catalogue de Prime Video regorge de pépites romantiques qui risquent de plaire aux cœurs d’artichaut.

Entre les histoires d’amour impossibles, les classiques ou encore les teen movies, il y en a pour tous les goûts. Sans plus tarder, découvrez ci-dessous notre sélection de cinq films d’amour à voir ou revoir sur la plateforme de streaming.

Séduis-moi si tu peux !

Portée par la sublime Charlize Theron et l’humoriste Seth Rogen, «Séduis-moi si tu peux» raconte l’histoire de Fred, un journaliste fauché qui est embauché pour écrire les discours de campagne de Charlotte Field, qui n’est autre que son ancienne baby-sitter.

Avec son allure débraillée et son humour décapant, Fred peine à se faire une place dans l’entourage de Charlotte. Pourtant, les deux jeunes gens vont se rapprocher et développer des sentiments l’un pour l’autre.

Avant toi

Sortez les mouchoirs car «Avant toi» va vous faire verser des torrents de larmes. Le pitch ? Emilia Clark (alias Daenerys Targaryen dans GoT) prête ses traits à Lou, une jeune femme au chômage qui vient de se faire engager en tant qu’aide-soignante au sein d'une riche famille.

Sa mission consiste à s’occuper de Will (Sam Claflin), un banquier devenu tétraplégique après un accident de la route. Si le début de la relation est difficile, Lou et Will finissent par tomber amoureux. Mais cette idylle naissante est perturbée par un événement tragique.

Jackpot

Le film «Jackpot» réunit à l’écran Ashton Kutcher et Cameron Diaz. Dans cette comédie, deux inconnus se réveillent dans le même lit après une nuit de débauche à Las Vegas. Alors qu’ils peinent à se souvenir des événements de la veille, ils se rendent compte qu’ils se sont mariés.

Leur destin bascule une nouvelle fois lorsque l’un deux gagne le jackpot en utilisant la pièce de l’autre. D’abord ennemis, les jeunes mariés imaginent alors des plans machiavéliques pour mettre la main sur l’argent. Mais tout ne se déroulera pas comme prévu…

Quand Harry rencontre Sally

Encore aujourd'hui, «Quand Harry rencontre Sally» est considéré comme le film romantique par excellence. Il faut dire que le long-métrage de Rob Reiner réunit tous les ingrédients pour plaire : deux meilleurs amis (interprétés par Billy Crystal et Meg Ryan) qui finissent par tomber amoureux.

Cette comédie romantique a donné lieu à des scènes devenues cultes. On pense bien évidemment à la fameuse scène dans laquelle Sally simule un orgasme en plein milieu d’un restaurant.

Crazy Rich Asians

Succès planétaire, «Crazy Rich Asians» raconte l’histoire de Rachel Chu (Constance Wu), une New-Yorkaise qui vit un magnifique conte de fées dans les bras de son adorable fiancé Nick (Henry Golding).

Alors que ces derniers filent le parfait amour, ils sont invités au mariage du meilleur ami de Nick à Singapour. Une grande première pour Rachel qui n’a jamais mis les pieds en Asie. Sur place, la jeune femme se rend compte que son petit ami est non seulement l'héritier d'une des familles les plus riches du pays, mais aussi l'un de ses célibataires les plus recherchés….

À présent, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix. Bon visionnage !