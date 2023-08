Sur Prime Video, il est possible de se procurer le Pass Warner et profiter d’un grand nombre de contenus HBO aussi passionnants les uns que les autres. Suivez le guide !

Disponible depuis le 16 mars 2023, le Pass Warner sur Prime Video (facturé 9,99 euros par mois) permet au public de retrouver les contenus HBO. «Succession», «The White Lotus», «House of The Dragon», le catalogue propose une multitude de séries récentes, mais également des programmes cultes, comme «The Wire», «True Blood» ou encore «Girls», qui ont marqué des générations entières. Sans plus tarder, voici les 5 contenus HBO à voir d'urgence sur Prime Video.

Game of Thrones

Phénomène planétaire, «Game of Thrones» figure aujourd’hui au panthéon des meilleures séries de tous les temps. Adaptation de la série de romans de l’écrivain américain George R. R. Martin, la série signée HBO continue de faire parler d’elle, quatre ans après son arrêt.

Il faut dire que cette fresque fantastique réunit tous les ingrédients pour plaire : complots politiques, guerres fratricides, personnages tragiques…«Game of Thrones» ne ménage pas ses spectateurs. On pense bien évidemment à la mort inattendue de Ned Stark (Sean Bean), seigneur de Winterfell incarnant la droiture, qui paiera au prix fort sa naïveté.

Crédit Photo : HBO

Le pitch ? Alors que le Royaume des Sept Couronnes se retrouve aux mains des Lannister, les familles les plus puissantes de Westeros vont se disputer l’accession au Trône de Fer. Mais une menace venue du Nord anéantira leurs plans, redessinant ainsi les enjeux des personnages.

Composé de 8 saisons, le show télévisé créé par David Benioff et DB Weiss brille par sa mise en scène magistrale, comme dans l’épisode 9 de la saison 6 intitulé «La Bataille des bâtards», et ses intrigues aussi fascinantes que dérangeantes. Le casting cinq étoiles - Lena Headey, Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Emilia Clarke - a également participé au succès de ce raz-de-marée sériel multi-récompensé.

True Detective

Réinventer le drame policier et imposer une esthétique qui continue d’influencer nombre d’œuvres aujourd’hui, tel est le tour de force réalisé par «True Detective» en 2014. Explorant la noirceur de l’âme par le biais d’une enquête menée en Louisiane et racontée par Matthew McConaughey et Woody Harrelson sur trois temporalités différentes, le programme a également su marquer les esprits grâce à la réalisation virtuose de Cary Joji Fukunaga, culminant avec un plan-séquence de six minutes instantanément entré dans la légende de la télévision.

Marquante, dérangeante, unique, la série anthologique de Nic Pizzolatto, brillamment écrite et portée par des acteurs habités, a été prolongée en 2015 avec une saison 2 située en Californie avec Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn et Taylor Kitsch, puis en 2019 avec une troisième se déroulant dans l’Arkansas, mettant en scène un nouveau duo d’inspecteurs interprétés par Mahershala Ali et Stephen Dorff. «True Detective», c’est aussi un générique iconique sublimant la mélancolie qui imprime les rétines et marque le cœur.

Crédit Photo : HBO

Boardwalk Empire

Quand Martin Scorsese et Mark Wahlberg produisent une série créée par Terence Winter, scénariste ayant œuvré sur «Les Soprano» et «Le Loup de Wall Street», cela donne naissance à «Boardwalk Empire», fresque se déroulant dans les années 1920 et illustrant la Prohibition à Atlantic City à travers ses nombreux acteurs, qu’ils soient du côté de la loi ou non. Donnant à voir des personnalités ayant réellement existé comme Al Capone, Lucky Luciano ou Arnold Rothstein, des personnages inspirés de véritables figures de l’époque comme Enoch «Nucky» Thompson, qui rappelle Enoch Johnson, et des visages créés de toutes pièces, «Boardwalk Empire» est un joyau étincelant de mille feux grâce à son talentueux casting composé de vétérans et de noms qui ont depuis brillé aussi bien au cinéma qu’à la télévision, à l’instar de Michael Shannon ou Jeffrey Wright.

Le véritable coup de génie de ce classique télévisuel du crime est de faire la part belle à son acteur principal, Steve Buscemi, jusqu’alors célèbre second rôle, souvent comique, chez Quentin Tarantino ou les frères Coen. Dans un registre inédit, le comédien rayonne et donne vie à l’un des protagonistes les plus charismatiques du petit écran. Regarder Boardwalk Empire, c’est plonger dans les Années Folles, découvrir une période dense alimentée par une immense galerie de personnages plus intéressants les uns que les autres, apprendre l’histoire des Etats-Unis avec un suspense haletant, dans des décors somptueux.

Crédit Photo : HBO

Les Soprano

Contemporaine de «The Wire» et «Six Feet Under» également considérées comme faisant partie des plus grandes séries de tous les temps, «Les Soprano» fascine encore et toujours seize ans après la diffusion de sa fin qui demeure la plus audacieuse et surprenante jamais mise en scène sur le petit écran.

Crédit Photo : HBO

Déplaçant la mafia telle que nous la connaissons de la grande ville à la banlieue du New Jersey, la série offre une plongée dans l’intimité et la psyché de Tony Soprano, père de famille et gangster se faisant passer auprès de sa thérapeute pour un «spécialiste en traitement des déchets». Victime de crises d’angoisse, devant correspondre à ce que l’on attend de lui, entouré de personnages hauts en couleurs et dangereux de multiples et parfois surprenantes manières, Tony Soprano est un personnage aussi complexe qu’attachant, aussi méprisable que passionnant, interprété par le regretté James Gandolfini. Une série incontournable, aussi bien pour les amateurs de films de gangsters que de drames familiaux, dépeignant l’Amérique comme aucune autre.

Euphoria

Difficile de passer à côté de ce phénomène tant il fait parler de lui depuis sa première diffusion. «Euphoria» dépeint les amitiés, les amours et les déboires d’un groupe de lycéens américains, qui noient leurs problèmes dans l’alcool, la drogue et le sexe.

Réalisée par Sam Levinson et coproducteur par le rappeur Drake, cette série dramatique - portée par la magnifique Zendaya - dresse un portrait intimiste et touchant de plusieurs adolescents meurtris par la vie. «Euphoria» séduit aussi grâce à sa mise en scène soignée et son esthétique reconnaissable entre mille.

Crédit Photo : HBO