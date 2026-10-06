Vous enchaînez les séries Netflix sans vraiment accrocher ? Ces 5 mini-séries vous scotchent au canapé en 10 minutes

Vous enchaînez les séries Netflix mais certaines ne vous captivent pas comme vous le voudriez ? On vous en propose 5 qui ont su captiver les spectateurs en moins de 10 minutes.

Le succès des mini-séries en streaming

Aujourd'hui, il y a une quantité astronomique de séries sur les plateformes. Dès lors, peu d’entre elles parviennent à tirer leur épingle du jeu. Mais certaines ont réussi l’exploit de devenir de véritables cartons, notamment sur Netflix, la plateforme reine des séries originales.

Qu’elles aient été pensées dès le départ comme mini-séries ou finalement annulées au bout d’une saison, il y en a qui valent le coup d'œil. Quel que soit le genre ou le public à qui elles s’adressent, des mini-séries parviennent à captiver leur audience dès les 10 premières minutes de l’intrigue. En voici 5 pour vous garder scotché à votre canapé.

5 mini-séries Netflix qui accrochent les spectateurs en 10 minutes

The Haunting of Hill House

The Haunting of Hill House est considérée comme l’une des meilleures séries d’horreur du petit écran. Son créateur, Mike Flanagan, s’inspire du roman éponyme de Shirley Jackson pour raconter l’histoire sombre et triste de la famille Crain. Hugh, sa femme Olivia et leurs cinq enfants s’installent dans le manoir Hill House afin de le rénover. Très vite, ils font l’expérience de phénomènes étranges et paranormaux. Dans le même temps, un drame survient, mais la série n’en révèle rien. Les spectateurs sont ensuite transportés plusieurs décennies plus tard, où une autre tragédie force la famille Crain à revenir au manoir. Le mystère et le suspense restent entiers jusqu’à la fin.

Adolescence

Carton multi-récompensé et adoubé de Netflix, Adolescence est un véritable phénomène. Jamie Miller, 13 ans, est accusé du meurtre de sa camarade de classe, Kate. Avant sa mort, des photos privées ont fuité sur le net. On apprend également que la jeune fille avait refusé les avances de Jamie. Voilà donc la famille Miller empêtrée dans une sale affaire dans laquelle la police va déterrer de dérangeants secrets. Adolescence est parvenue à captiver les spectateurs dès ses premières minutes grâce à un plan-séquence virtuose (la série repose entièrement sur ce procédé) qui entre dans le vif du sujet. L’adolescent est arrêté sans donner de contexte, donnant envie au public de regarder la suite pour en savoir davantage.

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Mon petit renne

L’histoire de Mon petit renne a marqué les abonnés Netflix. La mini-série créée par Richard Gadd raconte son histoire personnelle. Un soir, un humoriste travaillant dans un bar offre un thé à une cliente en détresse, Martha. Sauf que ce geste de sympathie va changer la vie de Donny, désormais harcelé par cette femme. La série débute en montrant la terrible situation dans laquelle se trouve Donny. Puis, elle montre aux spectateurs ce qui a tout déclenché à travers un mélange de drame, de comédie et de suspense. Un mélange parfait qui a convaincu tout le monde de continuer la série.

His & Hers

Dès ses premières minutes, His & Hers brouille le cerveau des spectateurs. La mini-série portée par deux stars de Marvel s’ouvre sur une jeune femme blessée et agonisant sur le toit d’une voiture. Puis, une scène montre Anna, ancienne journaliste (incarnée par Tessa Thompson), nerveuse et également blessée, se débarrasser d’affaires. On fait ensuite la connaissance de Jack (Jon Bernthal), policier qui arrive sur les lieux du crime tandis que Anna tente de récupérer son emploi. Les deux femmes sont-elles liées ? Ont-elles un secret ? Anna est-elle impliquée ? Jack sait-il pourquoi Anna, son ex-femme, est revenue dans sa ville natale au moment où un meurtre survient ? Autant de questions qui poussent les spectateurs à vouloir découvrir la suite de l’enquête.

Bodies

Bodies est l’une des séries policières les plus ambitieuses que vous trouvez sur Netflix. Cette série anglaise très originale raconte l’enquête d’un même meurtre sur… quatre temporalités : 1840, 1941, 2023 et 2053. Un corps a été trouvé dans le quartier de Whitechapel, à Londres. On suit ainsi quatre enquêteurs dont les pistes pourraient bien entrecroiser les différentes investigations. Au bout de cette enquête, une découverte troublante. Pour tenir les spectateurs captivés, Bodies commence dans deux époques différentes et montre le corps, identique, et le suspect potentiel. Qu’est-ce qui lie cette enquête à travers les années ?