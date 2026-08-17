« C'est la série qu'il vous faut ! » : numéro 1 sur Netflix, cette romance tirée d'un roman à succès scotche les abonnés

Cette série à succès est enfin de retour sur Netflix pour le plus grand bonheur de ses fans. Dès sa sortie, elle se classe déjà première dans le monde.

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Extrait tiré de Ma vie avec les Walter Boys

Un retour en trombe pour une série populaire sur Netflix

Le programme est chargé sur Netflix. Il y a quelques jours, la plateforme a dévoilé son nouveau film original : un thriller de science-fiction. Côté série, cette mini-série britannique scotche les abonnées.

Allons cette fois-ci du côté du Colorado sans bouger de notre canapé. Netflix a sorti le 6 août dernier la suite de sa série à succès tirée du roman populaire d’Ali Novak. Ce drama pour adolescents revient donc pour une saison 3 qui trône déjà au sommet des charts sur la plateforme.

En effet, pour son grand retour, Ma vie avec les Walter Boys se classe premier du Top 10 dans le monde. Pour rappel, voici l’histoire qui séduit les spectateurs : « Après avoir perdu sa famille dans un accident, Jackie Howard, 15 ans, une jeune fille de Manhattan, doit s'adapter à une nouvelle vie dans le Colorado avec son tuteur - et 10 garçons très turbulents », renseigne Allociné.

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Ce que pensent les internautes de Ma vie avec les Walter Boys

Extrait tiré de Ma vie avec les Walter BoysCrédit photo : Netflix

Ce mélange de drame, de comédie et de romance est le cocktail parfait pour passer des soirées d’été (mais pas que) installé confortablement chez soi. Pour cette troisième saison, les fans veulent savoir vers qui Jackie se tournera : Cole ou Alex ? Mais au-delà de cela, différents atouts leur font apprécier Ma vie avec les Walter Boys :

« Coup de cœur pour cette série sans prise de tête et qui fait du bien : les rebondissements sont très bien menés. Les personnages sont typiques sans être clichés, et ils sont vraiment attachants » ; « J'ai adoré cette série qui est vraiment légère, atypique et pleine d'amour. Je vous le conseille fortement » ; « Si vous voulez passer de bons moments c'est la série qu'il vous faut ! », écrivent les internautes (Allociné).

Extrait tiré de Ma vie avec les Walter BoysCrédit photo : Netflix

Vous l’aurez compris, Ma vie avec les Walter Boys est une série guimauve qui se déguste sans difficulté et qui ravit les spectateurs. Pour succomber à son charme, rendez-vous sur Netflix.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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