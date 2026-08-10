« Prenant de bout en bout » : ce thriller de science-fiction tient les spectateurs en haleine partout dans le monde sur Netflix

Un survival étouffant sur Netflix
Netflix ne prend pas de vacances et vous propose de découvrir plein de films et de séries inédits cet été. Après cette mini-série basée sur une histoire vraie qui scotche les abonnés, découvrez le tout nouveau film de la plateforme.
Qui dit été dit forcément film à grand spectacle. Et du spectacle, les spectateurs en ont avec ce thriller de science-fiction qui leur file des sueurs froides. C’est le programme parfait pour se couper de la chaleur pendant deux heures.
Cette prouesse, on la doit à Le Derniere Refuge dont voici le pitch plutôt original : « Mystérieusement bloquée chez elle, une famille doit unir ses forces pour survivre à la menace inquiétante qui la retient prisonnière… et à l'amenuisement de ses provisions » peut-on lire sur Netflix. D'ailleurs, pour en faire la promotion, le streamer n'a pas hésité à piéger un homme dans un panneau publicitaire.
Numéro 1 dans le monde entier, le thriller fascine les spectateurs
Crédit photo : Netflix
Pour mettre en scène cette histoire étouffante, Netflix a fait appel au réalisateur français Louis Leterrier (Fast and Furious X). Devant sa caméra, Greta Lee (Tron : Ares) et Wagner Moura (Narcos) tentent de vivre, avec leurs deux enfants, enfermés tout en assistant au changement de l’environnement autour d’eux.
Avec un tel spectacle à la clé, on ne s’étonne pas de voir Le Dernier Refuge occuper la première place du Top 10 de Netflix. Le film fait un carton partout dans le monde, y compris en France où il est le film le plus regardé de la plateforme. Sur Allociné, les internautes font part de leurs avis positifs :
« Franchement, c'est un bon film de SF. C'est très bien réalisé, la tension est là » ; « Un excellent film de science-fiction, mystérieux et captivant » ; « Une très belle surprise [...] que je recommande sans hésiter » ; « Le film nous tient en haleine pendant un long moment » ; « Un long métrage sacrément efficace, prenant de bout en bout », s’enthousiasment-ils.
Crédit photo : Netflix
Si vous aussi vous voulez être captivé par le mystère qui rôde dans Le Dernier Refuge, rendez-vous sans plus attendre sur Netflix.