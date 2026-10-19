« Pourquoi personne ne parle de cette masterclass ? » : sur Netflix, cette série policière avec Jeremy Renner entre dans le top 10 de 31 pays

Si vous aimez les programmes policiers, ne manquez pas une série qui fait un carton sur Netflix et qui a intégré le top 10 dans 31 pays.

Sur Netflix, il existe de nombreux programmes à regarder selon vos goûts. Si vous aimez les séries policières, n’hésitez pas à vous plonger dans Le problème final, un thriller entre Agatha Christie et Sherlock Holmes.

En plus de cela, Netflix a ajouté une série encore méconnue qui devrait vous plaire.

Un thriller criminel violent et dramatique

Il s’agit de Mayor of Kingstown. Lancée en 2021, cette série créée par Taylor Sheridan et Hugh Dillon est un thriller criminel qui mêle drame, violence et intrigues politiques. On suit le parcours de Mike McLusky, interprété par Jeremy Renner, qui évolue dans la ville de Kingstown où le système carcéral fait la loi.

Crédit photo : Netflix

Les prisons sont au coeur de l’activité économique de la ville et Mike McLusky est chargé de maintenir l’équilibre entre les détenus, les gangs, les gardiens, la police et les responsables politiques. Une mission qui n’est pas simple quand tout sait que tout ne tient qu'à un fil et qu’un conflit peut vite éclater.

Dans le top 10 de 31 pays

Entre gangs, prisons, complots et corruptions, Mike McLusky va devoir tout faire pour éviter que la situation ne dégénère. Quatre saisons sont déjà disponibles sur Netflix, soit 40 épisodes. Le programme connaît un véritable succès, tout comme la série Monstre qui est devenue numéro 1 dans 56 pays en l’espace de 72 heures.

Mayor of Kingston s’est hissée à la sixième place du classement mondial des séries anglophones et fait partie du top 10 de Netflix dans 31 pays, selon le site spécialisé FlixPatrol.

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“Pourquoi personne ne parle de cette masterclass ?”

De leur côté, les spectateurs ont beaucoup apprécié cette série qui, selon eux, mériterait d’être plus connue.

“Je viens de finir les 4 saisons de Mayor of Kingstown en une semaine, pourquoi personne ne parle de cette masterclass ? C’est trop fort”, “Je viens de terminer Mayor of Kingstown et je ne sais plus quoi faire de ma vie, c’était tellement bien”, “Mayor of Kingstown était génial”, “Pourquoi personne ne m’a dit que Mayor of Kingstown était si bien ?” ont commenté les internautes sur X.

Une nouvelle série policière à ne pas manquer !