Entre Agatha Christie et Sherlock Holmes, cette série Netflix en 5 épisodes vous met au défi de démasquer le coupable

La nouvelle série thriller de Netflix met au défi les spectateurs de trouver le coupable parmi la liste des suspects.

Les meurtres s’enchaînent dans cette nouvelle série Netflix

On le sait, les thrillers ont la côte en streaming. Preuve en est avec cette série sud-coréenne numéro 1 sur Netflix. Alors, quand un thriller a des airs d’Agatha Christie et de Sherlock Holmes, c’est le carton assuré.

C’est sûrement ce qui attend Le problème final, la nouvelle proposition Netflix. Une île isolée, des meurtres à la chaîne, tous les personnages sont suspects, du Sherlock Holmes dans l’air… Pourtant, Le problème final est une série espagnole tirée du roman d’Arturo Pérez-Reverte (et dont le titre est un hommage à la nouvelle "Le Dernier problème" d’Arthur Conan Doyle).

« Un acteur sur le déclin met à profit les talents de détective de ses personnages fétiches pour élucider une mort mystérieuse dans un hôtel isolé, où tout le monde devient suspect », renseigne Allociné.

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Un récit à suspens qui mène les spectateur sur de fausses pistes

Crédit photo : Netflix

L’enquête se déroule sur une île au large de Majorque en 1959. À l’hôtel Aüslander débarque Benjamin Basil, un vieil acteur qui a connu la gloire en interprétant… Sherlock Holmes au cinéma. Mais quand frappe une tempête, les 13 personnes de cet hôtel, clients et membres du personnel compris, sont coincées. Débute alors un jeu du chat et de la souris qui devrait tenir les spectateurs en haleine.

Pourquoi ? Parce que Le problème final fait le pari de tenir sur 5 épisodes condensés (ils durent de 35 à 57 minutes). Cela laisse suffisamment de temps aux spectateurs pour tenter de démasquer celui ou celle qu’ils pensent être le ou la coupable sans toutefois laisser traîner les choses.

Crédit photo : Netflix

Préparez-vous car la résolution survient dès l’épisode 4. Comme le héros Benjamin Basil, vous allez devoir être attentif et observer les moindres faits et gestes des personnages. Surtout, faites attention aux faux indices qui peuvent vous mener vers de mauvaises pistes. En cela, Le problème final joue très bien la carte du suspense et du mystère.

Pour savoir si Le problème final va parvenir à vous retourner le cerveau, rendez-vous pour mener l’enquête dès le 25 septembre en intégralité sur Netflix.