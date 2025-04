Cette série policière Netflix à la «Cluedo» cartonne et les internautes vous supplient de la regarder

C’est l’autre succès de Netflix dont personne ne parle. Pourtant, cette série policière fait un carton sur la plateforme. Les fans réclament déjà une suite.

Ces derniers temps sur Netflix, on a surtout parlé de Adolescence qui a tout emporté sur son passage. Pourtant, la série britannique qui s’est classée numéro un de la plateforme de streaming n’est pas la seule série qui vaut le coup d'œil. En effet, dans l’ombre de Adolescence, une nouvelle série a fait son entrée sur Netflix le 20 mars dernier.

D’abord passée inaperçue, cette série policière est parvenue à se faire remarquer des spectateurs Netflix. À ce jour, ce mystery drama cumule 49 500 000 heures de vues sur la plateforme. On estime que 6,4 millions de personnes en moyenne l’ont vu, plaçant la série en troisième position des programmes les plus regardés de Netflix.

Crédit photo : Netflix

Trêve de suspense, la série en question s’intitule La Résidence. Elle est produite par nulle autre que Shonda Rhimes, la créatrice de Grey’s Anatomy et La Chronique des Bridgerton. La Résidence met en scène Uzo Aduba, que les fans de Orange is the New Black auront reconnu, dans la peau d’une enquêtrice.

La Résidence séduit la presse et les spectateurs

Crédit photo : Netflix

Si vous aimez les séries policières avec mystère et enquête dans laquelle intervient un détective pas comme les autres, La Résidence est faite pour vous. Voici le résumé fourni par Netflix : « Une détective aussi brillante qu'excentrique doit élucider un meurtre commis au cœur de la Maison-Blanche. Tout le personnel et les convives d'un dîner d'État sont suspects ! ».

En effet, l’enquête se déroule au cœur même de la Maison-Blanche. Dès lors, l’ambiance rappelle celle d’un Cluedo. Et les spectateurs ont adoré ! La Résidence a obtenu la très bonne note de 7/10 sur Imdb et le score de 86% sur Rotten Tomatoes. Les spectateurs comme la presse n’ont d’yeux que pour son interprète principale, Uzo Aduba : « Elle a une présence magnétique et La Résidence en profite pleinement », écrit The Guardian.

Les fans ont dévoré La Résidence. Largement séduits, ils espèrent désormais une saison 2. « J'ai besoin que les fans de À couteaux tirés/Glass Onion regardent La Résidence parce que Netflix ne la promeut pas suffisamment comme une comédie policière très drôle », écrit un internaute. D'autres commentaires vont dans le même sens :

« Vous avez aimé ''Only murders in the building''? Alors il y a de fortes chances que vous adorerez ''The Residence''. Beaucoup de situations humoristiques et satiriques » ; « Cette série est juste géniale ! J'ai adoré l'intrigue du début à la fin. Chaque épisode est passionnant. Les acteurs sont excellents. Les personnages sont intriguant et la détective est un vrai régal » ; « Une série drôle, captivante et psychologique », lit-on encore sur Google avis.

Dépêchez-vous d’aller rattraper les huit épisodes de La Résidence, sur Netflix.