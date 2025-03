À peine sortie, cette série Netflix devient N°1 et cartonne partout dans le monde

Netflix frappe fort avec sa nouvelle mini-série coup de poing, qui s’attire déjà une pluie de critiques dithyrambiques. On vous dit tout !

Chaque mois, Netflix renouvelle son catalogue avec de nouveaux programmes, pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

Si certains passent inaperçus, d’autres, en revanche, rencontrent un succès immédiat. C’est le cas de cette série inspirée d’une histoire vraie qui a décroché le score parfait de 100%.

De son côté, ce thriller haletant venu tout droit de Suède continue de captiver les spectateurs depuis un mois.

Crédit Photo : Shutterstock

Ce jeudi 13 mars, une nouvelle mini-série policière made in England a fait une entrée fracassante sur la plateforme de streaming.

Pour preuve : cette fiction signée Jack Thorne et Stephen Graham s’est classée numéro 1 dans le top 10 de Netflix.

Une série entièrement tournée en... plan-séquence

Vous avez trouvé ? Il s’agit de la série « Adolescence ». Une chose est sûre : celle-ci va plaire aux amateurs de polars et d’intrigues psychologiques.

Le pitch ? « Lorsqu’un adolescent de 13 ans est accusé de m*urtre, sa famille, une psychologue clinicienne et l’inspecteur chargé de l’affaire se demandent ce qui s’est vraiment passé », dévoile le synopsis officiel.

Composée de quatre épisodes, cette série a la particularité d’être filmée en plan-séquence et en temps réel, permettant ainsi une mise en scène immersive.

Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, Stephen Graham explique que son show télévisé s’inspire d’une violence qui sévit au Royaume-Uni : les attaques au couteau, arme qu’utilise l’adolescent de la série pour tu*r son camarade de classe.

« L’un de nos objectifs était de se demander ce qui arrive à nos jeunes hommes de nos jours et quelles sont les pressions qu’ils subissent de la part de leurs pairs, d’Internet et des médias sociaux. Et les pressions qui découlent de toutes ces choses sont aussi difficiles pour les enfants d’ici qu’elles le sont dans le monde entier », avait confié l’acteur britannique à Netflix en février dernier.

Crédit Photo : Netflix

Côté casting, on retrouve les acteurs Stephen Graham (« The Chef », « Snatch », « Bodies »), Christine Tremarco (« Good Cop ») ou encore Ashley Walters (« Missing You »). C’est le jeune Owen Cooper qui a été choisi pour interpréter le collégien. Il s’agit de son premier rôle à l’écran, et celui-ci livre une prestation de haute volée.

Des critiques dithyrambiques

Depuis sa mise en ligne, « Adolescence » reçoit d’excellentes critiques presse et spectateurs.

Par exemple, Le HuffPost souligne la « réalisation totalement inédite » de la série, tandis que Le Parisien parle d’une « claque aussi visuelle qu’émotionnelle ». Même son de cloche pour Le Journal du Geek qui salue « un modèle d’écriture et de technicité ».

Sur le net, les utilisateurs ne tarissent pas d’éloges sur la série, comme le montre ce commentaire laissé sur Google :

« Mini-série surprenante. Ça démarre sur les chapeaux de roue, ça prend aux tripes, très psychologique... Le jeu d'acteur est incroyable ».

Crédit Photo : Netflix

Sur X (anciennement Twitter), les avis sont plus que dithyrambiques :

« Un jeu d'acteur et une mise en scène incroyablement réalistes (…) », « Adolescence est la meilleure série Netflix du moment. Magnifiquement filmée, habilement réalisée, un scénario incroyable et de superbes acteurs. Tout simplement génial », « La série Adolescence sur Netflix est trop intense », peut-on lire parmi les réactions positives.

Vous l’aurez compris, « Adolescence » ne laisse personne indifférent. Et vous, comptez-vous regarder cette nouvelle pépite ?