Cette nouvelle série est déjà n°1 sur Netflix et tous les spectateurs la dévorent en une journée

Depuis sa mise en ligne, cette mini-série cartonne sur Netflix. Cette fiction s’est même hissée à la première place du top 10 de la plateforme.

Vous aimez les thrillers et les complots ? Si la réponse est oui, cette mini-série disponible sur Netflix va forcément vous plaire.

Depuis sa mise en ligne le 28 novembre dernier, cette fiction a conquis un grand nombre de téléspectateurs dans le monde entier. En France, le show télévisé s’est même hissé à la première place des contenus les plus regardés sur la plateforme.

Intitulée «The Madness», cette série met en scène Colman Domingo («Fear the Walking Dead», «La Couleur pourpre»), Marsha Stephanie Blake («Dans leur regard ») et Gabrielle Graham («Twenties»).

Le pitch ? Muncie Daniels, un journaliste politique, découvre par hasard un cadavre au fin fond de la forêt. Alors qu’il mène l’enquête, il se retrouve accusé du meurtre. Ce dernier va alors tout faire pour prouver son innocence.

Disponible depuis quelques jours seulement, la série réalisée par Stephen Belder («Love Manager») cartonne sur la plateforme.

Comme le précise le site Unilad, de nombreux spectateurs se sont empressés de donner leur avis sur cette intrigue haletante :

Crédit Photo : Netflix

Depuis, une question est sur toutes les lèvres des abonnés Netflix : une saison 2 est-elle prévue ? Dans une interview accordée à Deadline, l’acteur Colman Domingo s’est penché sur la question.

« Écoutez, je ne dis pas souvent cela à propos d'un projet, parce que j'aime passer d'un moment à l'autre et avoir de grands moments dans un film ou une série, puis passer à autre chose dans ma vie. Mais avec The Madness, je pense que Muncie a plus à offrir. J'aimerais vraiment m'engager dans une saison 2, alors nous verrons si les gens pensent aussi qu'il a plus d'histoires à raconter pour lui, et j'espère que les gens regarderont», a-t-il expliqué.