Avec 99,9 millions de vues, ce film français de Netflix est le 2e long-métrage le plus populaire de l'histoire de la plateforme

99,9 millions de visionnages pour 173 millions d’heures visionnées ! Tels sont les chiffres ahurissants du dernier film de Xavier Gens, intitulé « Sous la Seine ». Sorti le 5 juin dernier sur Netflix, le pitch du film arrivait à point nommé, à quelques semaines des Jeux olympiques de Paris dans un contexte de polémique autour de la qualité de l’eau de la Seine.

Pour surfer sur cette problématique, le long-métrage mettait en scène l’existence d’un requin superprédateur dans les eaux du fleuve parisien. Le film résonnait alors avec l’actualité puisque la Seine était présentée comme le prochain théâtre des championnats du monde de triathlon où les athlètes devaient nager dans le fleuve. L'intrigue démarrait lorsqu'une certaine Mika, jeune militante écologiste, découvrait la présence d’un requin et alertait les autorités afin d'éviter que la compétition ne se transforme en bain de sang.

Sous la Seine proche des 100 millions de visionnages

Malgré les critiques négatives rencontrées, l’ambiance Jeux olympiques à Paris a clairement mis la lumière le film à travers le monde. Dès sa sortie, il s’était classé en tête des contenus les plus vus du moment sur Netflix en France, mais aussi à l'international. Les semaines suivantes, « Sous la Seine » est même devenu le film français le plus visionné de la plateforme, dépassant ainsi AKA.

Cela fait bientôt trois mois que le film est disponible sur Netflix et l’engouement qui l’entoure ne s'essouffle toujours pas. Il compte désormais 99,9 millions de visionnages à travers le monde, ce qui le classe à la deuxième place des films non anglophones les plus vus sur la plateforme, devant « Le Cercle des neiges », troisième avec 86,1 millions de visionnages. Seul le film norvégien « Troll » avec (103 millions) fait mieux.