Deux jours après sa sortie, cette série d'horreur inspirée de Lovecraft est déjà numéro 1 sur Netflix en France

Deux jours après son arrivée sur Netflix, cette série fantastique portée par Josh Hartnett est déjà numéro 1.

Cela n’aura échappé à personne : Halloween approche à grands pas ! Pour l’occasion, les plateformes de streaming frappent fort pour faire frissonner leurs abonnés.

Récemment, Amazon Prime Video a dévoilé sa nouvelle réécriture de Carrie, une série signée Mike Flanagan et inspirée du chef-d’œuvre de Stephen King.

De son côté, Netflix a mis en ligne ce jeudi 8 octobre une nouvelle série tirée de l’univers horrifique imaginé par l’écrivain américain H.P. Lovecraft. Attention, sueurs froides garanties.

Cette série fantastique avec Josh Hartnett cartonne sur Netflix

Vous avez deviné ? Il s’agit bien évidemment de Below. Créée par Jesse McKeown, cette mini-série de six épisodes met en scène Josh Hartnett et Charlie Heaton, ancienne star de Stranger Things.

Cette fiction, qui s’inspire d’une étrange histoire vraie, mêle plusieurs genres, entre épouvante, fantastique et thriller, pour livrer un récit haletant et angoissant. Le pitch ?

« Une créature mystérieuse sème la panique dans une ville côtière de Terre-Neuve, obligeant un pêcheur à protéger sa famille et à percer le mystère de son apparition », dévoile le synopsis officiel sur Netflix.

Au fil des épisodes, le pêcheur Calvin Penney et l’océanographe de passage Fonda Howander vont mener l’enquête pour éliminer la menace grandissante. Mais ils vont finir par découvrir de lourds secrets liés au passé de l’île…

La série s’impose en tête du classement Netflix

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Below rencontre un franc succès sur la plateforme de streaming.

Depuis son arrivée, la série se classe en tête des contenus les plus visionnés sur Netflix.

Crédit Photo : Netflix

Selon les données dévoilées par FlixPatrol, elle occupe la première place en France, en Argentine, aux États-Unis ou encore au Sri Lanka. C’est dire à quel point la série canadienne intrigue les amateurs de frissons (et les autres bien évidemment).

Notre petit doigt nous dit que cette fiction n’a pas fini de faire parler d’elle. Et les critiques dans tout ça ?

La suite après cette vidéo

Des avis plutôt positifs

Below reçoit des avis plutôt positifs en ligne. Ses fans saluent une intrigue qui tient la route, la qualité du casting, ainsi qu’une réalisation soignée.

Une utilisatrice a écrit :

« La nouvelle série Below apporte vraiment un vent de fraîcheur. Le cadre est superbe, le casting est très bon et l’ambiance est géniale (…) J’adore l’histoire : les premières minutes sont vraiment intrigantes et donnent envie de connaître la suite ».

Crédit Photo : Netflix

Une autre personne a ajouté :

« Une histoire très intrigante ! Josh Hartnett est la cerise sur le gâteau de ce casting de qualité ».

Les critiques mitigées, quant à elles, pointent un manque de cohérence et des longueurs dans le scénario.

Et vous ? Comptez-vous regarder Below ?