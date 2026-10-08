Une créature marine sème la panique dans un village de pêcheurs : la nouvelle série Netflix avec Josh Hartnett ne compte que 6 épisodes

La série "Below" disponible depuis ce jeudi 8 octobre sur Netflix

Ce jeudi 9 octobre, Netflix met en ligne une nouvelle série de science-fiction, composée de seulement six épisodes. Mettant en vedette Josh Hartnett, elle saura certainement vous tenir en haleine.

La science-fiction demeure un genre indémodable qui ne manque jamais de nouveautés. Sur Netflix, quand on parle de SF, on pense évidemment à Stranger Things, l’un des plus gros succès de la plateforme, ou encore à Black Mirror, qui décontenance saison après saison.

Une nouvelle série de science-fiction sur Netflix

Cette fois-ci, la science-fiction se mêle au genre suspense dans cette nouvelle création canadienne baptisée “Below”. Au programme : une créature marine inconnue, une communauté isolée, un pêcheur troublé et des secrets familiaux qui pourraient bien changer la vie des habitants.

Avec six épisodes au compteur, cette nouvelle série entend captiver les amateurs d'intrigues mystérieuses. La série suit Calvin Penney, pêcheur sur l'île de Terre-Neuve, qui vit dans un petit village où tout le monde se connaît. Mais le décès inexpliqué de son père, survenu plusieurs dizaines d'années plus tôt, continue de le poursuivre.

Une créature marine mystérieuse sème la panique

Alors qu'une créature marine inconnue sème la panique sur le littoral, il se retrouve face à un nouveau défi : empêcher les habitants de céder à la peur.

Déterminé à mettre son fils Wade et ses proches à l'abri, Calvin fait équipe avec Fonda Howander (Mackenzie Davis), une océanographe de passage, pour tenter de neutraliser la menace. Une enquête qui pourrait aussi faire ressurgir de lourds secrets liés au passé de l'île.

Au-delà de son intrigue fantastique, Below s'intéresse ainsi aux liens familiaux et à la solidarité d'une communauté confrontée à l'inconnu. Car lorsqu'un danger menace tout un village, les tensions et les vieilles rancœurs peuvent rapidement refaire surface.

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Un acteur de Stranger Things au casting

Pour incarner les personnages de cette nouvelle production, Netflix a réuni plusieurs visages familiers des amateurs de séries. Outre Josh Hartnett et Mackenzie Davis, déjà vu dans Black Mirror, on retrouve également Charlie Heaton, révélé au grand public grâce à son rôle de Jonathan Byers dans "Stranger Things". Il incarne Wade, le fils de Calvin. Ruby Stokes, Rohan Campbell et Kaleb Horn complètent notamment la distribution de cette fiction créée par Jesse McKeown.

Avec son décor insulaire, son atmosphère énigmatique et son récit construit autour d'une menace inexpliquée, "Below" mise sur le suspense pour tenir les abonnés en haleine. Les six épisodes de la mini-série sont disponibles dès aujourd'hui sur Netflix. Nul doute que les binge-watchers dévoreront cette nouvelle création en un rien de temps.