Cette nouvelle série catastrophe déjà numéro 1 sur Netflix quelques jours après sa sortie, les spectateurs n'en reviennent pas

Pour cette fin d’année, pourquoi ne pas opter pour un genre totalement différent ? Cette série catastrophe européenne a séduit de nombreux spectateurs et est devenue la plus regardée de Netflix en quelques jours seulement.

Si vous avez déjà regardé ce nouveau film Netflix noté 10/10 et que vous aimez les séries à suspense, comme celle qui a tenu en haleine les spectateurs, alors vous risquez de succomber à cette nouvelle série scandinave fait sensation actuellement.

Noël approche à grands pas. Si comme beaucoup, vous adorez vous blottir dans votre canapé et regarder films et séries en cette période, pourquoi ne pas vous laisser tenter par un tout autre genre pour l’occasion ? Vous êtes las des comédies et autres films de Noël ? Cela tombe bien, Netflix a sûrement ce qu’il vous faut : une mini-série catastrophe venue tout droit de Norvège.

Sortie le 12 décembre sur la plateforme, La Palma s’est déjà classée numéro un des séries sur Netflix. La Palma doit son nom à l’une des îles espagnoles des Canaries sur laquelle une famille norvégienne pose ses bagages pour les fêtes de fin d’année. Mais comme en 2021, l’île est touchée par une éruption volcanique. Gros hic, s’il se réveille, le volcan que l’île abrite risque de s’effondrer et d’entraîner le plus grand tsunami jamais connu.

Durant 4 épisodes, les spectateurs suivent ainsi différents personnages tentant de quitter l’île par tous les moyens. Amoureux de sensations fortes et de suspens, La Palma est faite pour vous.

La série numéro un sur Netflix, ça passe ou ça casse

Crédit photo : Netflix

Grâce aux quatre épisodes qu’elle propose, La Palma a été dévorée par les abonnés Netflix quelques heures seulement après sa mise en ligne. L’engouement autour de la série venue du froid lui a permis de se dresser en première place.

Après le diptyque The Wave (et sa suite The Quake), la Norvège montre qu’elle se fait une place de choix dans les histoires où règnent les catastrophes naturelles. C’est également l’occasion d’admirer les sublimes paysages avant qu’ils ne soient complètement détruits.

La Palma a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Un internaute qualifie la série d’« excellente et inattendue » avant de lui accorder le score parfait de « 10/10 ». Sur Allociné, un utilisateur abonde dans le même sens : « Agréable surprise, on se laisse prendre et on ne lâche pas ! ».

D’autres internautes pointent en revanche des scènes parfois improbables ou des clichés en nombre. Pour vous faire votre propre avis, le mieux est de binge-watcher La Palma sans plus attendre.