« La série du siècle » : cette série coréenne méconnue est la plus attendue sur Netflix

Cette année, Netflix nous gâte encore avec une ribambelle de films et de séries. L’une des séries les plus attendues sur la plateforme est parvenue à dépasser Squid Game dans un sondage.

Vous avez déjà tout regardé sur Netflix et vous ne savez plus vers quoi vous tourner ? Nous avons peut-être la série qu’il vous faut. Si on vous dit qu’il s’agit d’une série sud-coréenne et qu’elle est la plus attendue de la plateforme cette année, vous pensez sûrement à Squid Game. Il est vrai que la saison 3 de la série à succès est prévue pour cette année. Mais il ne s’agit pas de celle-ci.

Le site Kpopmap a réalisé un sondage dans lequel il a demandé aux internautes quelle était la série sud-coréenne qu’ils attendaient impatiemment cette année. Celle qui est arrivée en tête s’appelle La vie portera ses fruits. Ce K-drama a reçu 29 000 votes contre 80 seulement pour Squid Game.

Une série qui promet son lot d’émotions

Crédit photo : Netflix

La vie portera ses fruits se fait très attendre auprès des spectateurs. Ce qu’il y a de surprenant, c’est qu’elle est bien différente de son homologue Squid Game. En effet, pas de jeux de la mort ou tordus. Ce drame romantique raconte l’histoire de Ae-soon, une jeune rebelle, et Gwan-sik, son ami bienveillant, sur l’île de Jeju dans les années 1950.

La série suit les deux personnages principaux durant plusieurs périodes charnières de leur vie. La vie portera ses fruits navigue entre humour et moments plus tristes entre passé et présent. Écrite par Lim Sang-choon (à qui l’on doit le scénario de When the Camellia Blooms), la série promet son lot d’émotions.

Et cela, les spectateurs l’ont bien compris à en juger par leurs commentaires positifs :

« Wow encore une histoire très captivante et époustouflante nous attend hâte de voir ça » ; « La série du siècle, je suis tellement prête » ; « Ça sent le chef-d’œuvre », écrivent les internautes.

Pour découvrir La vie portera ses fruits, il faudra patienter jusqu’au 7 mars, date de la mise en ligne du volume 1.