Carton assuré pour le reboot de cette série culte des années 80 sur Netflix, une saison 2 déjà prévue

Dans un mois, un nouveau reboot d’une série culte des années 80 va être diffusé sur Netflix, et il va ravir toute une génération. Une première bande-annonce a été dévoilée.

Les reboots sont nombreux et permettent de remettre au goût du jour des films et des séries qui ont connu un grand succès il y a quelques années. C’est par exemple le cas de la saga “Le Monde de Narnia” qui va être réadaptée.

Les séries sont également concernées et d’ici quelques semaines, le reboot d’une série culte des années 80 va voir le jour, pour le plus grand bonheur des fans.

Une nouvelle adaptation

Il s’agit de “La Petite Maison dans la prairie”, qui va être réadaptée. Nous suivons l’histoire de la famille Ingalls qui s’installe dans une petite ville où elle va construire sa maison et faire connaissance avec le voisinage.

Crédit photo : Netflix

Nous retrouverons Charles et Caroline Ingalls, qui seront joués par Luke Bracey et Crosby Fitzgerald, ainsi que leurs filles Laura et Mary, incarnées par Alice Hasley et Skywalker Hughes.

La suite après cette vidéo

Une première bande-annonce

Pour faire patienter les fans, une première bande-annonce a été dévoilée par Netflix sur sa chaîne YouTube, ce jeudi 11 juin.

“Est-ce ici que nous devenons enfin ceux que nous étions censés être ? Comment le saurons-nous jamais si nous n’essayons pas ?” indique une voix-off dans la bande-annonce.

Crédit photo : Netflix

Comme on peut le voir sur les images du teaser, ce reboot pourrait être plus dramatique que la série originale puisque l’on voit des larmes et des drames, ce qui indique que nous découvrirons les difficultés de la famille Ingalls dans leur nouvelle vie. Les réalisateurs du programme s’attendent à un grand succès puisque la série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.

“La Petite Maison dans la prairie” sera disponible sur Netflix le 9 juillet prochain. L’occasion idéale de faire le plein de nostalgie tout en redécouvrant les aventures de la famille Ingalls.