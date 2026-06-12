Carton assuré pour le reboot de cette série culte des années 80 sur Netflix, une saison 2 déjà prévue

Par  | Partager

La Petite Maison dans la prairie

Dans un mois, un nouveau reboot d’une série culte des années 80 va être diffusé sur Netflix, et il va ravir toute une génération. Une première bande-annonce a été dévoilée.

Les reboots sont nombreux et permettent de remettre au goût du jour des films et des séries qui ont connu un grand succès il y a quelques années. C’est par exemple le cas de la saga “Le Monde de Narnia” qui va être réadaptée.

Les séries sont également concernées et d’ici quelques semaines, le reboot d’une série culte des années 80 va voir le jour, pour le plus grand bonheur des fans.

Une nouvelle adaptation

Il s’agit de “La Petite Maison dans la prairie”, qui va être réadaptée. Nous suivons l’histoire de la famille Ingalls qui s’installe dans une petite ville où elle va construire sa maison et faire connaissance avec le voisinage.

La Petite Maison dans la prairieCrédit photo : Netflix

Nous retrouverons Charles et Caroline Ingalls, qui seront joués par Luke Bracey et Crosby Fitzgerald, ainsi que leurs filles Laura et Mary, incarnées par Alice Hasley et Skywalker Hughes.

La suite après cette vidéo

Une première bande-annonce

Pour faire patienter les fans, une première bande-annonce a été dévoilée par Netflix sur sa chaîne YouTube, ce jeudi 11 juin.

“Est-ce ici que nous devenons enfin ceux que nous étions censés être ? Comment le saurons-nous jamais si nous n’essayons pas ?” indique une voix-off dans la bande-annonce.

La Petite Maison dans la prairieCrédit photo : Netflix

Comme on peut le voir sur les images du teaser, ce reboot pourrait être plus dramatique que la série originale puisque l’on voit des larmes et des drames, ce qui indique que nous découvrirons les difficultés de la famille Ingalls dans leur nouvelle vie. Les réalisateurs du programme s’attendent à un grand succès puisque la série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.

“La Petite Maison dans la prairie” sera disponible sur Netflix le 9 juillet prochain. L’occasion idéale de faire le plein de nostalgie tout en redécouvrant les aventures de la famille Ingalls.

Google Follow Suivez nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
La chanteuse Shakira lors de la cérémonie d’ouverture du Mondial
Une doublure de Shakira à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde ? Cette folle théorie enflamme la toile !
Frank Michael
Frank Michael, chanteur de “Toutes les femmes sont belles”, est décédé à l’âge de 79 ans
Skibidi Exfruit
TF1 lance « Skibidi Exfruit », une parodie de téléréalité vulgaire, réalisée par l'IA, et s'attire les foudres des internautes
Patrick Bruel
Patrick Bruel remis en liberté sous contrôle judiciaire, voici les conditions qu’il devra respecter
Extrait tir&eacute; de la s&eacute;rie Sur tes traces
Ce roman à succès d’Harlan Coben noté 8/10 arrive enfin en série sur Netflix