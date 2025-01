Netflix prépare un reboot de la série la plus regardée de tous les temps

Dans un communiqué, la plateforme Netflix a confirmé qu’elle travaillait actuellement sur le reboot d'une série culte. Précisions.

C'est la série la plus regardée de tous les temps et elle va avoir droit à son reboot !

Feuilleton cultissime, "La Petite maison dans la prairie" va ainsi être dépoussiérée et faire son retour sur le petit écran.

De 1974 à 1983, les aventures de la famille Ingalls ont passionné des millions de téléspectateurs à travers le monde. Plus de 40 ans après l’arrêt de sa diffusion sur NBC, “La Petite Maison dans la Prairie” s’apprête à renaître de ses cendres, grâce à Netflix.

La plateforme américaine de streaming vidéo a annoncé plancher sur le projet d’un reboot de la série culte. Cette nouvelle version sera réalisée et produite par Rebecca Sonnenshine, à qui l’on doit “The Boys” et “Vampire Diaries”.

Selon le synopsis révélé par Netflix, le reboot sera “en partie un drame familial plein d’espoir et en partie un récit épique de survie dans l’histoire de l’Ouest américain”.

Crédit photo : NBC

Pour rappel, “La Petite Maison dans la Prairie” est une adaptation d’une série de romans éponymes écrits par Laura Ingalls Wilder.

Ces ouvrages retracent l’histoire d’une famille de pionniers, les Ingalls, fermiers aux XIXème siècle, venue s’installer dans le Minnesota à Plum Creek, non loin d’un village nommé Walnut Grove. La série retrace l’existence de l’autrice, Laura Ingalls, depuis son arrivée dans le village jusqu’à sa vie de mère de famille et d’institutrice.

La série la plus regardée au monde

La série a rencontré un énorme succès à travers le monde, mais surtout aux États-Unis où des millions d’Américains se reconnaissent à travers les valeurs familiales et humaines qu’elle défend. Du côté de Netflix, l’enthousiasme est de mmise,comme le déclare Jinny Howe, vice-présidente des séries dramatiques pour la plateforme :

"La Petite Maison dans la Prairie' a conquis les cœurs et l'imagination de tant de fans à travers le monde, et nous sommes ravis de partager ses thèmes d'espoir et d'optimisme dans une nouvelle version de cette histoire emblématique"

Crédit photo : NBC

Encore à ce jour, la série est toujours diffusée dans une trentaine de pays et semble être indémodable. Avec plus de 5 milliards de téléspectateurs à travers le monde, elle est tout simplement la série la plus regardée de tous les temps.

En 2020, un reboot avait déjà été annoncé par le studio Paramount TV et la société Anonymous Content, mais celui-ci n'avait jamais vu le jour. Un projet de film avait aussi été évoqué en 2014, mais il avait également avorté. Pour Netflix, il était donc temps de ressusciter ce monument de la télé, surtout après le succès de sa série western “À l’aube de l’Amérique” qui a confirmé l’intérêt du public pour les créations historiques.