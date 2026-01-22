Cette saga culte va avoir droit à un reboot sur Netflix, prévu pour décembre 2026

Après “Harry Potter”, une autre saga culte va avoir droit à son reboot. Un univers fantastique remis au goût du jour qui devrait être disponible sur Netflix dès décembre 2026.

C’est désormais officiel : la saga “Harry Potter” va être adaptée en série. On en sait déjà un peu plus sur le casting puisque les noms des acteurs qui incarneront ces personnages emblématiques ont été dévoilés. Mais “Harry Potter” n’est pas la seule saga fantastique qui va avoir droit à son reboot.

C’est également le cas d’une autre saga culte qui devrait arriver sur nos écrans en décembre 2026 et qui sera disponible sur Netflix.

Une réadaptation de Narnia

Il s’agit du “Monde de Narnia”. L’univers imaginé par C.S. Lewis devrait être réadapté, avec Greta Gerwig aux commandes. Cette réalisatrice a récemment été nommée aux Oscars pour son film “Barbie”. Elle a également réalisé “Les Filles du Docteur March” et “Lady Bird”.

Crédit photo : Le Monde de Narnia

Tout en restant fidèle à l’oeuvre originale, le reboot devrait offrir une réinterprétation du "Monde de Narnia", un univers fantastique et magique où vivent des créatures mythiques.

Un casting 5 étoiles

Selon le site Sortir à Paris, le casting s’avère prestigieux. D’après les premières rumeurs qui circulent à propos de ce reboot, on retrouverait Daniel Craig dans la peau de l’oncle Andrew tandis que Meryl Streep pourrait incarner le lion Aslan. Plusieurs noms circulent autour de la sorcière blanche, qui pourrait être jouée par Margaret Qualley, Emma Mackey ou encore Charli XCX.

Crédit photo : Le Monde de Narnia

Pour le moment, on ne sait pas encore quel livre de la saga sera adapté en premier. Il faudra faire preuve de patience pour découvrir cette réinterprétation du monde de Narnia, qui devrait enchanter petits et grands.