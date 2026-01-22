Cette saga culte va avoir droit à un reboot sur Netflix, prévu pour décembre 2026

Par |

Netflix sur un smartphone

Après “Harry Potter”, une autre saga culte va avoir droit à son reboot. Un univers fantastique remis au goût du jour qui devrait être disponible sur Netflix dès décembre 2026.

C’est désormais officiel : la saga “Harry Potter” va être adaptée en série. On en sait déjà un peu plus sur le casting puisque les noms des acteurs qui incarneront ces personnages emblématiques ont été dévoilés. Mais “Harry Potter” n’est pas la seule saga fantastique qui va avoir droit à son reboot.

C’est également le cas d’une autre saga culte qui devrait arriver sur nos écrans en décembre 2026 et qui sera disponible sur Netflix.

Une réadaptation de Narnia

Il s’agit du “Monde de Narnia”. L’univers imaginé par C.S. Lewis devrait être réadapté, avec Greta Gerwig aux commandes. Cette réalisatrice a récemment été nommée aux Oscars pour son film “Barbie”. Elle a également réalisé “Les Filles du Docteur March” et “Lady Bird”.

Le Monde de NarniaCrédit photo : Le Monde de Narnia

Tout en restant fidèle à l’oeuvre originale, le reboot devrait offrir une réinterprétation du "Monde de Narnia", un univers fantastique et magique où vivent des créatures mythiques.

Un casting 5 étoiles

Selon le site Sortir à Paris, le casting s’avère prestigieux. D’après les premières rumeurs qui circulent à propos de ce reboot, on retrouverait Daniel Craig dans la peau de l’oncle Andrew tandis que Meryl Streep pourrait incarner le lion Aslan. Plusieurs noms circulent autour de la sorcière blanche, qui pourrait être jouée par Margaret Qualley, Emma Mackey ou encore Charli XCX.

La sorcière blanche dans NarniaCrédit photo : Le Monde de Narnia

Pour le moment, on ne sait pas encore quel livre de la saga sera adapté en premier. Il faudra faire preuve de patience pour découvrir cette réinterprétation du monde de Narnia, qui devrait enchanter petits et grands.

Source : Sortir à Paris
Suivez nous sur Google News
Netflix

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Montage The Beast In Me et Une nature sauvage
Top des 5 séries policières Netflix à regarder d'urgence
Extrait tiré de The Rip
« Il nous tient jusqu’à la fin » : ce nouveau film Netflix avec un duo de stars est numéro 1 partout dans le monde, les spectateurs sont accros
Extrait tiré des Sept cadrans d'Agatha Christie
« À regarder absolument » : cette série adaptée d’un livre d’Agatha Christie est N°2 sur Netflix, les spectateurs sont unanimes
Extrait tiré de Tu me manques
« Envie d’enchaîner les épisodes » : cette nouvelle série signée Harlan Coben tient les spectateurs en haleine jusqu’au dénouement