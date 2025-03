Cette série de Stephen King au score quasi-parfait scotche les spectateurs sur Prime Video

Vous voulez découvrir une série palpitante qui vous donnera des frissons ? Ne manquez pas cette série de Stephen King sur Prime Vidéo.

Aujourd’hui, il existe une grande variété de choix de films et de séries sur toutes les plateformes de streaming, à tel point que l’on peut se perdre et ne plus savoir quoi regarder. Vous avez envie de regarder une série palpitante mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Pour vous aider, nous allons vous parler d’une série qui plaît particulièrement aux spectateurs.

Il s’agit d’une série tirée d’une trilogie de livres de Stephen King, un ateur à l'origine de nombreuses séries intrigantes comme "The Mist". Intitulée “Mr Mercedes”, cette nouvelle série est disponible sur Prime Vidéo et a conquis les spectateurs, qui lui ont attribué une note quasi parfaite.

Crédit photo : Prime Vidéo

Une série palpitante

Cette série pleine de mystères et de rebondissements se décline en trois saisons. Elle suit le parcours de Bill Hodges, un détective à la retraite, qui reçoit une lettre d’un individu qui prétend être le coupable d’un crime. Quelques jours plus tôt, une personne a foncé dans une foule au volant d’une Mercedes Classe S, causant huit morts et de nombreux blessés. Ainsi, l’auteur de la lettre se fait appeler “Mr Mercedes”. De son côté, le détective sort de sa retraite pour trouver le responsable de ce crime.

Crédit photo : Prime Vidéo

Selon Unilad, cette série a reçu une note de 91% sur le site de critiques Rotten Tomatoes. Les spectateurs ont salué la “narration tendue et effrayante”, les “dialogues vifs d’esprit”, les “personnages forts” et les “surprises terrifiantes”.

“J’ai adoré. Les acteurs sont incroyables”, “Quelle oeuvre d’art absolue ! Palpitante, pleine de suspens. Sombre et très dérangeante. Un joyau caché”, “Mr Mercedes m’a tenu en haleine tout le temps”, ont commenté les fans.

Si vous êtes à la recherche d’une série intrigante, n’hésitez plus : M. Mercedes va ravir les passionnés d’horreur et de mystères.