Déconseillé aux moins de 16 ans, ce thriller sur Netflix va vous tenir en haleine

Jamais avare en nouveautés, la plateforme Netflix vient de mettre en ligne un nouveau thriller, déconseillé au moins de 16 ans. Cette série en 18 épisodes possède tous les ingrédients pour vous rendre accro.

Grâce à son rayonnement international, Netflix propose régulièrement des films et des séries produites dans de nombreux pays à travers le monde. Ça tombe bien, une nouvelle série, venue du Mexique, est en train de faire sensation sur la plateforme de streaming vidéo.

Déconseillée aux moins de 16 ans, cette série se compose de 18 épisodes. De quoi vous tenir en haleine pendant un moment. Baptisée "Péchés inavouables", ce show est un thriller créé par Guillermo Ríos et Leticia Lopez-Margalli, à qui l'on devait déjà une fiction du même genre, intitulée "Sombre Désir".

En mélangeant les codes des thrillers classiques et ceux du soap style telenovela, la série a tous les ingrédients pour attirer le plus grand nombre d'abonnés, en y ajoutant un soupçon d'ambiance torride ainsi que des rebondissements rocambolesques.

"Péchés inavouables" devrait facilement trouver son public sur Netflix. Au programme : liaison interdite, drames familiaux, trahisons et manipulations, disparition inquiétante et critique sociale pour ce thriller sensuel porté par un casting que les abonnés Netflix devraient reconnaître.

En effet, on y retrouve Zuria Vega ("Au nom de la vengeance"), Andrés Baida ("Qui a tué Sara ?", "Control Z", "Bandidos") et Erik Hayser, qui était déjà dans la série sensuelle "Sombre Désir".

De quoi parle "Péchés inavouables" sur Netflix ?

"Péchés inavouables" commence sur les chapeaux de roue avec l'héroïne Helena, qui cherche à fuir Claudio, un mari violent, menaçant et étouffant. Malheureusement, il semble avoir une trop forte emprise sur elle, ce qui l'empêche de pouvoir le quitter et de fuir avec son fils. Quelque temps plus tard, elle rencontre Ivan, un jeune homme, via une application de rencontres.

Cette relation interdite va lui permettre d'échapper à son quotidien durant plusieurs semaines grâce à des rendez-vous précis et programmés. Mais cette liaison secrète avec un escort va vite dégénérer en un cruel jeu de survie, quand les secrets sont utilisés pour nuire.

Helena va convaincre son amant d'enregistrer son mari dans une vidéo compromettante. Mais lorsque Claudio disparaît, elle devient suspecte et son plan déclenche une série de trahisons, de rebondissements et de secrets.

Cette nouvelle série mexicaine a tout pour plaire aux fans du genre et devrait vite devenir une nouvelle addiction.

Avec ces 18 épisodes, il vous faudra donc plus d'une soirée pour finir la série, mais cela vous permettra de faire durer le plaisir.