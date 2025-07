Les spectateurs restent scotchés devant cette série Netflix, dont l'action se déroule dans un célèbre parc national

Pour découvrir de nouveaux paysages et tenter de résoudre un mystère sans bouger de son canapé, les spectateurs Netflix ont la bonne idée de dévorer cette série à l’histoire captivante.

Pendant les vacances d’été, profitez-en pour dévorer des séries sur Netflix. L'occasion d’en découvrir des méconnues qui, pourtant, ont su captiver de nombreux spectateurs. C'est notamment le cas de Reine du Sud, géniale successeure de Breaking Bad, ou encore de cette série française qui connaît un succès mondial inattendu.

Sinon, vous pouvez toujours vous tourner vers les dernières nouveautés de la plateforme. L’une d’entre elles, sortie le 17 juillet dernier, fait déjà des ravages auprès des abonnés Netflix. Il n'aura fallu à ces derniers que quelques jours (quelques heures pour certains) pour enchaîner les six épisodes de cette mini-série, qui se déroule en pleine nature.

Crédit photo : Netflix

Une nature sauvage (Untamed en anglais) met en scène Eric Bana (Troie, Hulk) et Sam Neill (Jurassic Park, Peaky Blinders) dans une enquête en plein cœur du parc national de Yosemite. Voici le résumé partagé par Allociné : « Kyle Turner, un agent spécial du Service des parcs nationaux, s'attache à faire respecter la loi dans les vastes étendues sauvages américaines. L'enquête autour d'une mort brutale l'embarque dans une course effrénée entre de sombres secrets liés au parc et son propre passé ».

Une série qui réserve son lot de sensations fortes

Crédit photo : Netflix

Les fans de thriller trouveront leur compte avec Une nature sauvage. Il faut dire que la série est écrite par Mark L. Smith à qui l’on doit The Revenant ou encore Twisters. Le suspense et les sensations fortes, c’est son dada. D’ailleurs, la séquence d’ouverture est l’une des plus « accrocheuses » que les spectateurs ont vue depuis longtemps, selon leurs dires.

« La nouvelle série Netflix, Une nature sauvage, a l'une des scènes d'ouverture les plus captivantes que j'ai vues depuis très longtemps. J’ai immédiatement accroché. Je recommande vivement », écrit un internaute sur X.

De nombreux spectateurs lui ont emboîté le pas, louant l’histoire et la performance des comédiens :

« J'ai dévoré ça et je dois dire que c'est l'une des meilleures séries que j'ai regardées. Excellent travail de Eric Bana et Sam Neil » ; « Je l'ai matée hier soir ! C'était tellement bon ! » ; « J'ai adoré. Je l'ai binge-watchée aujourd'hui, je n'ai pas pu m'arrêter ! » ; « Sérieusement mélancolique et poétique, une série exceptionnelle qui respire l'authenticité et la délicieuse terreur » peut-on lire sur X et Rotten Tomatoes.

À ce propos, Une nature sauvage a récolté en quelques jours le très bon score de 81% sur le site spécialisé Rotten Tomatoes. Sur Allociné, le public français lui a décerné la moyenne de 3,9 sur 5.

Alors n’attendez plus, Une nature sauvage est la série parfaite pour occuper vos soirées d'été.