Les créateurs de “Stranger Things” promettent qu'ils raconteront la fin de la série... dans 20 ans

Alors que le doute plane encore sur la fin de “Stranger Things”, les frères Duffer ont annoncé qu’ils lèveront le mystère dans 20 ans, si les fans sont toujours au rendez-vous.

“Stranger Things” est l’une des séries les plus populaires sur Netflix. Après cinq saisons qui ont passionné des millions de fans, elle s’est achevée le 31 décembre dernier avec un ultime épisode qui a beaucoup fait parler de lui.

Crédit photo : Netflix

En effet, ce grand final n’a pas fait l’unanimité auprès des fans. Si certains sont heureux de cette fin, d’autres y voient encore des zones d’ombre. Les théories n’en finissent plus, des questions restent en suspens et certains spectateurs meurent d’envie d’en savoir plus.

Quelle est la véritable fin ?

Les hypothèses sont nombreuses à propos du personnage d’Eleven. En effet, à la fin de la série, on la voit sauver ses amis en se sacrifiant lors de la destruction du monde à l’envers. Mais est-elle réellement morte ? Les derniers plans, qui suggèrent qu’elle serait vivante mais vivrait cachée, sèment le doute.

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Pour donner plus d’explications, les créateurs de la série ont récemment sorti un spin-off de “Stranger Things”. Mais ils sont également sortis du silence. Ils ont été interrogés sur la fin de la série dans le podcast “Happy, Sad, Confused” publié le 18 mai sur YouTube.

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“Je déballerai tout”

Face aux interrogations des fans, Matt et Ross Duffer ont pormis qu’ils livreraient le fin mot de l’histoire, mais pas avant… 20 ans ! En effet, les créateurs ont décidé de laisser planer le doute, une méthode astucieuse pour éviter la pression des fans.

“Si vous sommes encore là pour nous parler dans 20 ans, je vous donne rendez-vous. J’espère que la série intéressera toujours le public à ce moment-là. Si c’est le cas, promis, je déballerai tout. Mais pas avant”, ont-ils déclaré.

Alors, Eleven est-elle toujours vivante ? Va-t-elle un jour retrouver Mike et sa bande d’amis ? Le mystère reste entier, et il faudra attendre 20 ans pour connaître le fin mot de l’histoire si les fans sont au rendez-vous.