La fin de Stranger Things déjà connue ? La théorie folle des fans qui change tout juste avant la saison 5

Dans quelques semaines, il faudra dire ‘adieu’ à Stranger Things. Près de dix ans après sa diffusion, la série Netflix tire sa révérence. Et les fans pourraient bien avoir deviné la fin à cause d’un détail.

Une série devenue culte qui prend fin sur Netflix

Plus que quelques jours avant de découvrir la première salve d’épisodes de l’ultime saison de Stranger Things. L’événement commence à se concrétiser. En témoigne l’avant-première qui s’est déroulée en la présence de Millie Bobby Brown et David Harbour il y a dix jours, malgré les accusations de harcèlement qui planent entre eux.

Outre cette affaire en interne, il est un détail qui a particulièrement attiré l’attention des fans. Et il faut regarder du côté des titres des épisodes. Notamment celui du dernier épisode intitulé The Rightside Up, en français Le Monde à l'endroit. Il s’agit bien évidemment de l'opposé de Upside Down (Le Monde à l'envers). Selon certains fans, ce titre pourrait bien dévoiler la fin de Stranger Things. À noter que le premier épisode de la saison 1 s’intitulait Le Monde à l’envers…

Une théorie sur la fin de Stranger Things

Crédit photo : Netflix

Dans un récente interview pour SFX Magazine, Ross Duffer, co-créateur de Stranger Things avec son frère Matt, a indiqué qu’on saurait enfin d’où provient Le Monde à l'envers (l’Upside Down).

« C'était excitant de pouvoir enfin dévoiler ce qu'est l'Upside Down cette saison ; ce mystère final, cette ultime énigme, joue un rôle crucial dans le récit et contribue à la signification profonde de cet univers », racontait-il.

Parce que le titre de l’ultime épisode s’intitule Le Monde à l’endroit, les fans pensent alors qu’une fin heureuse est prévue. D’autres vont encore plus loin et pensent que Eleven vaincra et prendra la place du terrible Vecna dans l’Upside Down pour en faire une sorte de paradis. Cependant, la fin pourrait être douce-amère, selon eux. Cette théorie veut que tant que Eleven reste dans le monde réel, les créatures de l’Upside Down continuent d’affluer. Dès lors, afin de protéger le monde réel, le seul moyen serait donc pour l’héroïne de couper le lien qu’elle représente entre ces deux mondes. Par conséquent de dire ‘adieu’ à ses amis de Hawkins.

Aujourd’hui, nul ne peut prédire ce que nous réserve la saison 5. Pour découvrir si la théorie des fans tient la route, il faudra patienter jusqu’au 31 décembre 2025, date de diffusion des derniers épisodes.