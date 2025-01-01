Stranger Things : un spin-off annoncé par les frères Duffer pour apporter des réponses sur l'univers de la série

Si les frères Duffer ont enfin pu mettre un point final à la série Stranger Things, ils ont confié avoir en tête une idée de spin-off qui devrait apporter quelques réponses manquantes à l’épisode final.

Stranger Things, c’est fini ! 10 ans après la découverte de cet univers fantastique, la série a enfin offert aux fans un final à l’occasion de la sortie du dernier épisode le 1er janvier. Cependant, l’exploration de l’univers de Stranger Things est loin d’être terminée. Dans un premier temps, Netflix proposera bientôt une série dérivée animée intitulée “Stranger Things : Tales of ‘85”.

Mais les frères Duffer auraient déjà commencé à se pencher sur un projet de spin-off comme ils l’ont confié dans une interview accordée à Variety. Ils dévoilent notamment que cette future série va répondre à l'une des questions que l'on se pose toujours à la fin de la fiction : qu'est vraiment la pierre retrouvée par le jeune Henry dans la mallette ?

Dans le final de la saison 5, nous voyons Henry Creel / Vecna enfin affronter sa plus grande peur : le souvenir traumatisant du jour où il a été infecté par le Mind Flayer et a acquis ses pouvoirs. Dans cette scène qui se déroule dans l'esprit d'Henry, nous découvrons enfin ce que contenait la mallette qu'Henry enfant ouvre après avoir battu à mort son ancien propriétaire, un scientifique anonyme.

Crédit photo : Netflix

À l'intérieur se trouve une pierre mystérieuse, qui brille d'une énergie inconnue avant de fusionner avec Henry. Nous comprenons alors comment Henry est devenu un avec le Mind Flayer, déclenchant ainsi tous les événements de Stranger Things qui ont suivi.

"Je tiens à préciser, car les attentes des fans vont dans certains sens : le spin-off va explorer et expliquer ces aspects, et vous allez les comprendre. Mais il s'agit d'une mythologie complètement différente. Ce n'est donc pas une analyse approfondie du Flagelleur mental ou quoi que ce soit de ce genre. C'est très original et tout nouveau, mais oui, cela répondra à certaines questions restées en suspens."

Crédit photo : Netflix

Une toute nouvelle mythologie pour apporter des réponses

Matt et Ross Duffer ont même précisé qu’ils avaient déjà commencé à travailler dessus. Même univers, mais différents personnages et différente ville : tout sera nouveau !

"Nous y avons travaillé par intermittence ces derniers temps (...) Aucun personnage commun. Des personnages inédits, une nouvelle ville, un nouveau monde, une nouvelle mythologie."

Crédit photo : Netflix

Auprès de Deadline, Ross Duffer a précisé :

"Ça n'a rien à voir avec Hopper qui mentionne Montauk. Il n'y a pas de série dérivée sur ça. Ce n'est évidemment pas une histoire centrée sur Holly et les enfants. C'est quelque chose de bien plus modeste. Elle repose sur une mythologie entièrement nouvelle. Elle est donc liée à la série principale et répondra à certaines questions que se posent les fans. Il reste d'ailleurs des interrogations non résolues dans le final, qui trouveront une réponse dans le spin-off. Mais au final, il s'agit d'une histoire et d'une mythologie propres."

Si la série dérivée explique l'origine de la pierre de la mallette, il semble probable qu'elle se déroule en partie dans les années 1950. Mais à part cela, tout le monde en est réduit aux conjectures.