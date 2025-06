Les Simpson : les fans choqués par la mort de Marge dans le final de la saison 36

Diffusé le 18 mai dernier, l’épisode final de la saison 36 des Simpson a laissé les fans en émoi à cause de l’intrigue qui repose sur le décès de la matriarche Marge.

Les Simpson viennent-ils de tuer Marge Simpson ? La réponse est plus complexe que cela et si vous ne voulez pas en savoir plus, ne lisez pas ce qui va suivre car l’article contient beaucoup de spoilers.

Le final de la saison 36 des Simpson, qui a été diffusé le 18 mai et s’intitulait « Estranger Things », a vu la matriarche Marge, doublée par Julie Kavner, mourir dans une intrigue étincelante.

Pour vous rassurer, l’épisode en question se déroule dans le futur. Dans cette réalité, Lisa est patronne de la NBA, la ligue féminine de basket anciennement connue sous le nom de WNBA. La ligue masculine a été renommée MNBA. Pendant ce temps, Bart arnaque des personnes âgées et ne paie pas pour que Homer soit dans une maison de retraite, comme Lisa l’avait cru.

Crédit photo : Hulu / Disney+

Après que Lisa ait porté plainte contre Bart, Homer a été emmené et mis dans un bus pour la Floride, qui était devenue « une prison de sécurité maximale pour les personnes âgées ». Dans cette intrigue, Lisa tombe sur une vidéo tournée par Marge, que ses enfants devaient visionner après son décès. La regrettée mère de famille souhaitait, plus que tout, que ses enfants restent soudés.

"Bart et Lisa, il y a de nombreuses années, je vous ai dit à tous les deux de vous appuyer l’un sur l’autre et de ne pas vous éloigner. Mon espoir le plus cher est que vous preniez soin l’un de l’autre et partagiez un voyage de toute une vie ensemble.”

Marge au paradis, mariée avec... Ringo Starr

Chose qui n’est donc pas arrivée puisque Lisa et Bart ne s’adressent plus la parole, laissant Homer à son propre sort. On apprend par ailleurs que Maggie est devenue commissaire-priseur pour du matériel agricole, comme elle en rêvait.

Crédit photo : Hulu / Disney+

Le visionnage de cette vidéo unit Lisa et Bart, qui entreprennent de sauver Homer dans une « mission de sauvetage géniale » et finissent par se reconnecter après le retour à la télévision du Itchy & Scratchy Show.

Par la suite, on voit Marge dans les nuages regarder ses enfants se rabibocher, avant d’être interrompue par Ringo Starr avec lequel elle semble s’être mariée.

Crédit photo : Hulu / Disney+

Forcément, cette triste intrigue a laissé des fans en émoi comme en témoignent certaines réactions sur le réseau social X :

“Ils ont tué Marge Simpson p*****. C’est de la folie” “Autant tuer Randy Marsh de South Park et Stewie de Family Guy pendant qu’on y est” “Justice pour Marge qu’ils tuent dans la saison 36 dans une scène flash forward. Elle a été l’un de mes personnages préférés des Simpson toutes ces années.”

D’autres estiment que ce choix de tuer l’un des personnages incontournable de la famille Simpson est une bouffée d’air frais au bout de 36 ans :

“Marge Simpson était la colle qui maintenait la famille ensemble. Cela montre comment pendant tant d’années elle a dû supporter les manigances d’Homer. Donc peut-être que cela rend les Simpson plus intéressants comme série.”

Étant donné la façon dont la mort de Marge est présentée dans une intrigue se déroulant sur des décennies à l’avenir, il est peu probable qu’elle ait un impact réel dans les épisodes futurs. Le personnage bien-aimé continuera sans aucun doute à être présent dans la série, qui a été récemment renouvelée pour se poursuivre quelques années.