Les Simpson : le showrunner révèle comment la série allait se terminer

Présent à la télé depuis 36 ans, Les Simpson ne sont pas prêts de s’arrêter, malgré la diffusion d’un faux épisode final il y a quelques mois. Matt Selman, showrunner du célèbre dessin animé, a lâché quelques indiscrétions sur la potentielle fin des Simpson.

Comment mettre un point final digne de ce nom à une série comme Les Simpson ? C’est une question que beaucoup se posent alors que le temps ne semble avoir aucune emprise sur la pérennité du dessin animé le plus célèbre du petit écran. Dans une interview accordée au New York Post, Matt Selman, showrunner des Simpson, a expliqué comment il était difficile de réfléchir à la fin idéale pour une série qui a tant traversé les générations.

À ses yeux, faire comme la plupart des autres séries serait trop simpliste. Au mois de septembre, les fans ont été pris de court lors du lancement de la 36ème saison des Simpson avec un premier épisode, présenté comme… le dernier de la série. Finalement, il a été révélé que l’épisode avait été créé par l’intelligence artificielle pour imaginer ce dernier épisode.

On y voyait notamment le décès de Mr. Burns, qui lègue par erreur toute sa fortune à tous ses employés, mais aussi la fermeture du bar de Moe et le départ du principal Skinner de l’école de Springfield. La dernier épisode annoncé était donc une vaste blague.

Crédit photo : Disney+

Pour Matt Selman, la série n’a tout simplement pas vocation à être arrêtée tant l’univers est riche. Cependant, ça ne l’empêche pas de réfléchir à une potentielle fin qui serait inéluctable :

Le showrunner veut également éviter de tomber dans l’émotion au moment de créer cette dernière saison tant redoutée :

Crédit photo : Disney+

Enfin, Matt Selman a confié la difficulté que représenterait l’écriture d’une dernière fin pour un univers fou où les personnages de vieillissent pas.

“Je pense que plus tard, on sélectionnera juste un épisode et on dira que c’était le dernier. Pas de production consciente d’un ultime opus (...) Ça pourrait juste être une bonne histoire à propos de la famille”