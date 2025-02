Les Simpson : un mystère sur Homer enfin dévoilé au bout de 36 ans

Dessin animé culte depuis 36 ans, Les Simpson parvient toujours à surprendre ses fans en révélant des intrigues qu’on ne soupçonnait pas forcément. Dans le dernier épisode diffusé, la série révèle notamment pourquoi Homer n’a jamais été viré de son travail.

Au sein de votre entreprise, il y a certainement un Homer Simpson qui se planque bien tranquillement. Le profil type de l’employé pas qualifié, incompétent, qui roupille discrètement durant ses horaires de travail et qui, pourtant, passe sous le radar de sa hiérarchie.

Depuis 1989, les Simpson continuent de faire les beaux jours de la télévision, toujours sur la Fox mais désormais sur Disney+. Si les personnages n’ont pas vieilli, les scénaristes de la série parviennent toujours à déterrer leur passé, notamment pour exploiter des questions restées en suspens à l’image de l’activité professionnelle d’Homer Simpson.

Crédit photo : Fox / Disney

Employé à la centrale nucléaire de Springfield, le patriarche de la famille la plus célèbre du petit écran n’est pas un forcené de travail alternant sieste à son poste de travail et pauses donuts avec ses collègues Lenny et Carl. Pourtant, son patron Mr Burns, incarnation du capitalisme dans la série, est un réel tyran ayant peu d’attrait pour le droit des travailleurs.

Un paradoxe qui nous amène à se demander pourquoi Homer Simpson n’a jamais été viré, à l’exception d’une fois dans le troisième épisode de la première saison. Mais il a été repris rapidement par son patron. Par la suite, il a souvent été menacé de licenciement et il a, parfois, démissionné de son travail pour satisfaire une lubie soudaine.

Crédit photo : Fox / Disney

Un secret de la série dévoilé

Et il semblerait qu’il y ait une raison bien particulière à ça puisque les créateurs de la série animée en ont fait l’intrigue du quatrième épisode de la saison 36, actuellement en cours de diffusion. Si vous ne voulez pas être spoilés, on ne vous recommande pas de lire la suite.

Dans cet épisode, intitulé “Shoddy Heat”, la découverte d’un cadavre émergent d’un cercueil rouvre une vieille enquête des années 80, à l’époque où Abe Simpson, le père d’Homer, était un jeune détective privé. Il était d’ailleurs en couple avec Agnès Skinner, la mère du principal de l’école.

Crédit photo : Fox / Disney

Un “cold case” dans lequel Grand-Père se replonge, en plein coeur d’une enquête conduite avec son ami Billy O’Donnell, et qui les mène vers Mr Burns. Lorsque son ami Billy disparaît, Mr Burns propose à Abe d’abandonner son enquête en échange de l’offre d’un travail à vie pour son fils, peu importe qu’il soit bon ou mauvais. Une proposition que le père d’Homer Simpson, expliquant alors pourquoi ce bon vieux Homer n’a jamais été viré.