Les spectateurs Netflix sont accros à cette «incroyable» série sauvée par la plateforme

Alors qu’elle était abandonnée par YouTube, Netflix a sauvé une série en diffusant ses deux premières saisons avant de la prolonger. La série a alors connu un immense succès et a conquis les fans.

Sur Netflix, on trouve de nombreux films et séries à regarder. Récemment, une nouvelle série cartonne sur la plateforme et est numéro 1 partout dans le monde. Mais sur Netflix, on trouve également des spectacles comiques, des documentaires et des programmes pour la jeunesse. Une chose est sûre : il y en a pour tous les goûts. Mais malgré ce large choix, il n’est pas toujours facile de savoir quoi regarder.

Pour vous aider à trouver votre nouveau programme préféré, voici une série qui cartonne sur Netflix et qui a conquis les spectateurs.

Crédit photo : Netflix

Une série sauvée par Netflix

Il s’agit de “Cobra Kai”, la suite du film “The Karate Kid”, diffusé en 1984. L’histoire se déroule 34 ans après que Daniel LaRusso ait réussi à battre Johnny Lawrence lors du tournoi de karaté All-Valley de 1984. La série suit le parcours de Johnny Lawrence qui décide de retourner dans l’arène pour affronter une nouvelle génération de karatékas.

Crédit photo : Netflix

Cette série a fait ses débuts sur YouTube Red en 2018. Elle a été renouvelée pour une deuxième saison l’année suivante, diffusée sur YouTube Premium. Cependant, la plateforme a décidé d’abandonner le programme. Par chance, celui-ci a finalement été repris par Netflix, qui a choisi de mettre en ligne les deux premières saisons de “Cobra Kai”. La plateforme a ensuite prolongé la série avec quatre saisons supplémentaires.

La sixième et dernière saison de “Cobra Kai” a été diffusée en trois parties entre juillet 2024 et février 2025. Elle a absolument conquis les fans, époustouflés par le final.

“C’est un pur génie et une fin parfaite, un hommage nostalgique aux films”, “Cette série est une pure perfection”, “La saison 6 est un chef-d’oeuvre, sans aucun doute la meilleure saison de la série”, “Vraiment la meilleure série que j’ai jamais vue”, ont affirmé les spectateurs, d'après des propos rapportés par Unilad.

Si vous voulez découvrir ce programme, les six saisons de “Cobra Kai" sont disponibles sur Netflix. Si vous avez déjà vu la série, voici d'autres choix pour vous aiguiller : vous pouvez regarder ce programme inspiré d'une histoire vraie, qui a bouleversé les spectateurs, ou encore cette série sombre, de seulement trois épisodes, qui est devenue numéro 1 seulement quelques heures après sa sortie.