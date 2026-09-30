Notée 91 % et renouvelée quinze jours seulement après sa sortie : cette série des créateurs de Gossip Girl a pris la première place en France sur Prime Video

Disponible depuis cet été, cette mini-série captivante et très bien reçue par la critique continue de cartonner sur Prime Video. Elle est même déjà renouvelée pour une saison 2 !

Prime Video propose de nombreux contenus et il y en a pour tous les goûts. Cet été, un programme a d’ailleurs rencontré un énorme succès sur la plateforme de streaming.

En seulement huit épisodes, cette mini-série, à mi-chemin entre la romance et le mystère, s’est hissée dans le top 10 mondial. Près de deux mois après son arrivée, elle séduit toujours autant les abonnés.

Une série originale Prime Video qui mêle plusieurs genres

Vous avez trouvé ? Il s’agit bien évidemment de Sterling Point. Mise en ligne le 5 août 2026, la série est vite devenue un vrai carton estival. Il faut dire que ce programme réunit tous les critères pour plaire. À commencer par son histoire palpitante.

Annie Jacobson est une adolescente de 17 ans qui vit à New York. Mais son quotidien bascule lorsqu’elle apprend qu’elle a hérité d’une île isolée au Canada de la part d’un grand-père qu’elle n’a jamais eu le droit de rencontrer. Plus intrigant encore : elle doit la partager avec son frère jumeau et une habitante des environs, une certaine Ramona, détaille le synopsis officiel.

Elle décide alors de mener l’enquête pour en savoir plus. Elle se retrouve plongée dans un monde de secrets, où elle tissera une amitié inattendue tout en affrontant une histoire familiale compliquée qu’elle n’était pas censée découvrir…

Ça donne envie, n’est-ce pas ?

Les créateurs de Gossip Girl et Margot Robbie à la production

Côté casting, on retrouve Ella Rubin, Amélie Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie, Bo Bragason et Jeffrey Dean Morgan, l’impitoyable Negan dans la série à succès The Walking Dead.

Une chose est sûre : Sterling Point se dévore à la vitesse de l’éclair tant les spectateurs veulent percer tous les secrets que la série renferme.

Derrière cette série originale Prime Video, on retrouve l’actrice et réalisatrice canadienne Megan Park, à qui l’on doit le film dramatique The Fallout avec Jenna Ortega et Maddie Ziegler et la comédie romantique Mon futur moi.

À noter que la série est produite par Josh Schwartz et Stephanie Savage, les créateurs de Newport Beach et Gossip Girl, ainsi que par LuckyChap, la société de Margot Robbie.

Et visiblement, la formule fonctionne plutôt bien ! Sterling Point affole en effet les compteurs depuis des semaines déjà.

Crédit Photo : Amazon Prime

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La série cartonne dans le top 10 mondial

Dès son lancement, Sterling Point était déjà numéro 1 en France. Aujourd’hui, elle occupe la 9e place du top 10. C’est dire à quel point elle continue d’intéresser les spectateurs.

Et dans le monde ? Une fois la rentrée passée, elle figurait encore à la troisième place du classement mondial des contenus les plus visionnés sur la semaine du 14 au 20 septembre, derrière Reacher et Neagley.

Côté critique professionnelle, elle affiche 91 % d’avis positifs sur Rotten Tomatoes, tandis que les spectateurs lui attribuent la note de 83 %.

Une personne enthousiaste écrit à propos de Sterling Point :

« Enfin une série qui capture véritablement la génération Z au lieu de se contenter de la caricaturer. Le scénario de Megan Park est remarquable : doux à certains moments, dévastateur à d’autres, sans jamais prendre son sujet de haut ».

Crédit Photo : Amazon Prime

Une autre indique :

« Je viens de la terminer. Il y avait de bons moments, et le jeu des acteurs ainsi que les dialogues étaient réalistes ».

Une troisième ajoute :

« C’est tellement mieux que ce à quoi je m’attendais. Ce n’est clairement pas un chef-d’œuvre, il y a des défauts, mais j’ai vraiment adoré. Et ça me fait plaisir de voir que les contenus pour ados peuvent être réellement bons ».

Grâce à ce succès plutôt inattendu et aux critiques positives, Sterling Point aura droit à une deuxième saison l’année prochaine.