« Cette série a la grâce » : produite par Margot Robbie, cette série est déjà numéro 1 dans le monde et les spectateurs la recommandent

En quelques jours, cette nouvelle série s’impose et s’installe en tête du Top sur Prime Video. En lisant les avis des spectateurs, on comprend pourquoi.

Par 

Ajouter comme source préférée
Extrait tiré de Sterling Point

Prime Video dégaine LA série de l’été

Elle est présentée comme la série adolescente de l’été sur Prime Video et on peut dire qu’elle honore ce titre. En effet, quelques jours seulement après sa mise en ligne, cette comédie romantique se classe déjà première de la plateforme.

Si elle fait un carton dans le monde et notamment en France, c’est sans doute grâce à son pitch. Voici donc comment se présente Sterling Point, le phénomène du moment : « Élevée à New York aux côtés de son frère jumeau Connor, Annie, 17 ans, voit sa vie basculer lorsqu’elle apprend qu’elle hérite de l’île de son mystérieux grand-père, au Canada. Sur place, elle se lie d’amitié avec de nouvelles personnes, connaît ses premiers émois amoureux et lève peu à peu le voile sur des secrets de famille insoupçonnés », indique Allociné.

La suite après cette vidéo

Une comédie romantique 100% originale qui dépasse Off Campus au classement

Extrait tiré de Sterling PointCrédit photo : Prime Video

Contrairement à beaucoup de comédies romantiques comme Off Campus (reléguée pour le coup à la seconde place), Sterling Point n’est pas tiré d’un roman. C’est l’actrice et réalisatrice canadienne Megan Park qui en a eu l’idée. Elle peut compter sur le soutien de Margot Robbie qui produit la série.

Si Sterling Point fait la part belle à de jeunes acteurs comme Ella Rubin, Amélie Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie ou Keen Ruffalo (le fils de Mark), elle met également en scène un cador du petit écran : Jeffrey Dean Morgan (Negan dans The Walking Dead). Cette romance adolescente empreinte de mystère a su convaincre les spectateurs.

« Sterling Point est une véritable bouffée d'air frais, une série attachante et pleine de charme » ; « Superbe série, avec une intrigue intéressante » ; « J'ai particulièrement apprécié le récit, qui est riche en rebondissements et apporte un souffle nouveau » ; « Cette merveilleuse petite série a la grâce », peut-on lire sur Allociné.

Extrait tiré de Sterling PointCrédit photo : Prime Video

Tomberez-vous vous aussi sous le charme de Sterling Point ? Rendez-vous sur Prime Video pour le découvrir. Du fait de ce succès, une saison 2 pourrait voir le jour.

Suivez-nous sur Google
Amazon Prime Video

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

À lire aussi
Dave Bautista
Il avait pris 18 kilos de muscle pour le rôle : la série God of War remplace son Kratos, et un ancien Marvel est en approche
&quot;Carrie&quot; de Mike Flanagan
« Tous mes doutes ont disparu » : les premiers avis sur la série Carrie de Stephen King viennent de tomber
Extrait tiré de Carrie sur Prime Video
Prime Video dévoile le teaser de sa nouvelle série horrifique adaptée d’un roman culte de Stephen King
Blade runner 2099
50 ans après Blade Runner 2049 : Michelle Yeoh et Hunter Schafer entraînent la saga dans un futur où l'humanité a tout perdu