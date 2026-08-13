« Cette série a la grâce » : produite par Margot Robbie, cette série est déjà numéro 1 dans le monde et les spectateurs la recommandent

En quelques jours, cette nouvelle série s’impose et s’installe en tête du Top sur Prime Video. En lisant les avis des spectateurs, on comprend pourquoi.

Prime Video dégaine LA série de l’été

Elle est présentée comme la série adolescente de l’été sur Prime Video et on peut dire qu’elle honore ce titre. En effet, quelques jours seulement après sa mise en ligne, cette comédie romantique se classe déjà première de la plateforme.

Si elle fait un carton dans le monde et notamment en France, c’est sans doute grâce à son pitch. Voici donc comment se présente Sterling Point, le phénomène du moment : « Élevée à New York aux côtés de son frère jumeau Connor, Annie, 17 ans, voit sa vie basculer lorsqu’elle apprend qu’elle hérite de l’île de son mystérieux grand-père, au Canada. Sur place, elle se lie d’amitié avec de nouvelles personnes, connaît ses premiers émois amoureux et lève peu à peu le voile sur des secrets de famille insoupçonnés », indique Allociné.

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Une comédie romantique 100% originale qui dépasse Off Campus au classement

Crédit photo : Prime Video

Contrairement à beaucoup de comédies romantiques comme Off Campus (reléguée pour le coup à la seconde place), Sterling Point n’est pas tiré d’un roman. C’est l’actrice et réalisatrice canadienne Megan Park qui en a eu l’idée. Elle peut compter sur le soutien de Margot Robbie qui produit la série.

Si Sterling Point fait la part belle à de jeunes acteurs comme Ella Rubin, Amélie Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie ou Keen Ruffalo (le fils de Mark), elle met également en scène un cador du petit écran : Jeffrey Dean Morgan (Negan dans The Walking Dead). Cette romance adolescente empreinte de mystère a su convaincre les spectateurs.

« Sterling Point est une véritable bouffée d'air frais, une série attachante et pleine de charme » ; « Superbe série, avec une intrigue intéressante » ; « J'ai particulièrement apprécié le récit, qui est riche en rebondissements et apporte un souffle nouveau » ; « Cette merveilleuse petite série a la grâce », peut-on lire sur Allociné.

Crédit photo : Prime Video

Tomberez-vous vous aussi sous le charme de Sterling Point ? Rendez-vous sur Prime Video pour le découvrir. Du fait de ce succès, une saison 2 pourrait voir le jour.