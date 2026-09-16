Après un flop au cinéma, ce film d'action avec Henry Cavill prend sa revanche sur Prime Video et se classe 4e du Top 10

Après un gros échec au box-office, ce film d’action avec Henry Cavill prend sa revanche en streaming où il fait un vrai carton.

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Henry Caville dans Les Spécialistes

Henry Cavill est le roi du streaming

Henry Cavill est actuellement le roi des plateformes de streaming et c’est une bonne nouvelle, tant il peine à trouver le succès en salles. En effet, tous ses films étant passés par la case cinéma ont été des bides au box-office.

L’acteur britannique est déjà à l’affiche d’un film de guerre qui explose les compteurs sur Prime Video. Restons sur cette plateforme, puisqu’un autre film dans lequel il figure fait des merveilles.

Il s’agit du film Les Spécialistes (également connu sous son titre original In the Grey). Pour ce film d’action et d’aventure, Henry Cavill retrouve Guy Ritchie qui réalise tandis qu’il donne la réplique à Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez (Baby Driver) et Rosamund Pike (Gone Girl).

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L’un des films les plus vus sur Prime Video depuis plusieurs mois

Extrait tiré de Les SpécialistesCrédit photo : Prime Video

Vous cherchez un film divertissant qui envoie du lourd ? Vous allez être servi avec Les Spécialistes dont voici le synopsis sur Allociné : « Quand un baron du crime dépouille une firme puissante, une avocate déploie ses deux meilleurs "fixers", Sid et Bronco, pour récupérer le magot. Mais sur cette île corrompue, les alliances volent en éclats. Entre trahisons et manipulations, la chasse est ouverte. Le plus dur ne sera pas de reprendre l'argent... ce sera d'en sortir vivant ».

Les Spécialistes a bénéficié d’une sortie cinéma aux États-Unis au printemps dernier. Cependant, il a fait un énorme flop au box-office américain, le privant ainsi d’une sortie similaire sur le sol français et de nombreux autres. C’est donc sur Prime Video que les spectateurs français doivent se rendre pour découvrir le thriller explosif. Et il fait un carton.

Jake Gyllenhaal dans Les SpécialistesCrédit photo : Prime Video

Depuis sa mise en ligne en juin, Les Spécialistes est toujours l’un des films les plus vus sur Prime Video. Il occupe actuellement la quatrième place du Top 10. Si la critique n’a pas apprécié le nouveau Guy Ritchie, récoltant un faible 52%, c’est une autre histoire pour le public. Ce dernier apprécie les deux têtes d’affiche des Spécialistes et lui attribue la moyenne de 82% sur le même site.

« Un casting musclé, de l’action et un peu d’humour, c’est léger ça se regarde aisément » ; « Un bon film d’action, sans grande originalité, mais parfaitement efficace » ; « C'est drôle, y a de l'action, on passe un bon moment et c'est tout ce qui compte », s'enthousiasment les internautes sur Allociné.

Les Spécialistes est à voir sur Prime Video.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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