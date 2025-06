Sortie il y a quelques jours, cette nouvelle série Netflix notée 10/10 obsède les spectateurs qui réclament une saison 2

Parmi la multitude de séries proposées sur Netflix, il y en a une nouvelle qui fait un carton auprès des spectateurs. À tel point qu’ils militent pour avoir une suite.

Vous êtes peut-être passé à côté de cette mini-série qui, à peine sortie, fait déjà un carton sur Netflix ? Depuis sa mise en ligne sur la plateforme le 22 mai dernier, cette comédie noire cumule déjà 16 700 000 vues, selon le site Tudum de Netflix.

Il faut dire que la série a de sérieux arguments. La créatrice et la productrice du show n’est autre que Molly Smith Metzler, à qui l’on doit la série phénomène Maid, produite par Margot Robbie. De plus, son casting est composé d’acteurs, mais surtout d'actrices, cinq étoiles. On retrouve les nouvelles coqueluches d’aujourd’hui, Meghann Fahy (The White Lotus) et Milly Alcock (House of the Dragon) au côté des expérimentés Julianne Moore et Kevin Bacon.

Crédit photo : Netflix

Ça y est, vous l'avez ? Il s’agit bien évidemment de Sirens, qui obsède les fans depuis plusieurs jours. Et voici son résumé détaillé sur Netflix : « Inquiète de voir sa sœur sous la coupe de sa patronne milliardaire, une femme un peu paumée cherche à comprendre ce qu'il se passe dans une luxueuse propriété de front de mer ».

Une série notée 10/ 10 par les spectateurs

Crédit photo : Netflix

De par son histoire et sa mise en scène, Sirens a su captiver les spectateurs. Ces derniers ne tarissent pas d’éloges sur la série et se sont même emparés des réseaux sociaux pour exprimer tout leur amour.

« Sirens est l'une des meilleures séries depuis longtemps » ; « Sirens prouve que Meghann Fahy est l'une des actrices les plus polyvalentes du milieu » ; « Une mini-série intrigante qui vous tient en haleine » ; « Je pense honnêtement que c'est un solide 10/10. J'ai adoré, je vais regarder la saison 2 », peut-on lire sur X et Allociné.

Cependant, en parlant de saison 2, les fans risquent d’être déçus car Sirens a été pensée comme une mini-série, sans suite de prévu. Malgré tout, grâce à son succès, il se pourrait que la créatrice de Sirens se laisse embarquer pour une saison 2, comme elle l’a confié récemment en interview. Les acteurs aussi ne seraient pas contre l’idée. « Je pense que c'est tout à fait possible. On n'en a pas parlé sur le plateau, mais j'adorerais en faire plus », a fait savoir Meghann Fahy.

Les spectateurs n’ont plus qu’à faire entendre leur voix pour que Netflix et Molly Smith Metzler lancent une suite.