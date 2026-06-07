Stephen King est fan de cette mini-série d'horreur Netflix notée 10/10 et qualifiée de chef d'oeuvre

Vous cherchez une nouvelle série d’horreur sur Netflix ? Ne manquez pas cette nouveauté recommandée par Stephen King en personne.

Sur Netflix, on trouve des séries pour tous les goûts. Entre comédies romantiques, séries d’action ou documentaires, il y a en a pour petits et grands. Sur Netflix, les séries d’horreur sont également très appréciées des spectateurs. C’est le cas d’un programme qui a fait l’unanimité auprès des fans et qui a même été conseillé par Stephen King.

Il s’agit d’une mini-série d’horreur réalisée par Mike Flanagan, qui a déjà créé plusieurs programmes Netflix à succès comme la collection “The Hauting”.

Crédit photo : Netflix

Une mini-série d’horreur

En 2023, le réalisateur a dévoilé une autre mini-série, “La Chute de la Maison Usher”. Il s’agit d’une histoire adaptée de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, publiée en 1839. On suit le parcours de la famille Usher, et plus particulièrement la vie des frères et soeurs Roderick et Madeline, lors de leur ascension au pouvoir, la corruption dans leurs affaires et la mort tragique des enfants de Roderick.

Crédit photo : Netflix

Si cette série s’inspire largement de l’oeuvre originale, elle intègre aussi d’autres nouvelles et poèmes d’Edgar Allan Poe. En effet, les huit épisodes sont tous référence à une oeuvre différente de l’écrivain.

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“Effrayante et captivante”

“La Chute de la Maison Usher” est sortie en 2023 sur Netflix, mais elle a connu un regain de popularité grâce à Stephen King. En effet, le maître de l’horreur recommande souvent des séries Netflix sur son compte X, comme lorsqu’il a encensé “The Boroughs” des créateurs de “Stranger Things”.

Sur X, le 24 août 2025, Stephen King a donné un avis très positif sur “La Chute de la Maison Usher”.

“Effrayante, captivante, avec une écriture spirituelle qui fait progresser l’intrigue. On pourrait presque considérer Mike Flanagan comme le Quentin Tarantino de l’horreur”, a-t-il indiqué.

Une recommandation à ne pas manquer si vous aimez Stephen King et frissonner devant votre écran.