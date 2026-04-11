Ces 5 mini-séries Netflix sont si bien que vous n'arriverez pas à dormir avant de les avoir finies

Vous êtes à la recherche d’un nouveau programme à regarder qui vous tiendra en haleine ? Découvrez ces 5 mini-séries disponibles sur Netflix.

Sur Netflix, on retrouve des programmes pour tous les goûts. Le catalogue de la plateforme de streaming regorge de séries, de films et de documentaires pour les petits comme les grands. Si vous aimez les séries Netflix, vous pourrez cependant être parfois démotivé à en commencer une nouvelle à cause des trop nombreuses saisons.

Pour éviter cela, Netflix a aussi développé les mini-séries. Constituées d’une seule saison et de quelques épisodes, elles sont idéales si vous voulez vous immerger dans une histoire rapidement sans multiplier les saisons et les épisodes. Sans plus attendre, voici 5 mini-séries Netflix qui vous tiendront en haleine.

“Bodies”

Crédit photo : Netflix

Sortie en 2023, "Bodies" est constituée de huit épisodes et retrace le parcours de quatre inspecteurs issus de différentes époques (1890, 1941, 2023 et 2053) qui vont tous découvrir le même cadavre : un homme nu, avec une balle dans l’oeil. Les destins de ces quatre détectives vont finir par se rejoindre avec une personne, présente dans les quatre époques différentes.

Découvrez cette intrigue captivante, entre sociétés secrètes et complots, qui vous donnera envie de finir la série dès que vous l’aurez commencé.

“Adolescence”

Crédit photo : Netflix

Vous en avez sûrement entendu parler et si vous ne l’avez pas encore vu, il est temps de le faire. “Adolescence” est un thriller psychologique de quatre épisodes qui retrace le parcours de Jamie Miller, un jeune homme de 13 ans arrêté par la police pour avoir tué l’une de ses camarades au collège.

Pendant les quatre épisodes intenses et riches en suspens, on suit le parcours de Jamie, de son arrestation, son arrivée au commissariat et sa rencontre avec son psychologue, ainsi que la répercussion de cette affaire sur ses parents. Les quatre épisodes sont tournés en plan-séquence et tiennent le spectateur en haleine. Comme la mini-série aborde un sujet important, elle devrait être diffusée dans tous les collèges et lycées en France.

“La Chute de la Maison Usher”

La suite après cette vidéo

Crédit photo : Netflix

Cette mini-série de huit épisodes suit le parcours d’un PDG pharmaceutique corrompu qui perd tous ses enfants en l’espace de 15 jours. Il décide alors de contacter un procureur pour en savoir plus sur la disparition tragique de ses enfants. Si cette mini-série fait autant parler d’elle, c’est parce qu’elle est très psychologique puisque nous suivons le tourment du personnage principal, hanté par des fantômes et des visions, qui va tout faire pour connaître la vérité. A la fois riche en humour et en suspens, cette série a convaincu les spectateurs.

“Maid”

Crédit photo : Netflix

Une fois encore, Netflix aborde un sujet important et grave dans une mini-série. “Maid” a été créée par la scénariste Molly Smith Metzler, à l’origine de “Orange is the New Black” et “Shameless”. Le spectateur entre dans la vie d’une mère célibataire en proie à des difficultés financières qui décide de devenir femme de ménage pour survivre et subvenir aux besoins de sa petite fille.

Ce film est avant tout un programme qui dénonce les violences conjugales et montre à quel point il peut être difficile pour les victimes de se défaire de leur emprise. Cette mini-série est touchante grâce à l’interprétation des actrices et est à voir de toute urgence.

“Le Jeu de la Dame”

Crédit photo : Netflix

Cette mini-série a connu un grand succès dès sa sortie sur Netflix, et pour cause : l’interprétation de l’actrice Anya Taylor-Joy est bouleversante. Elle incarne Beth Harmon, une orpheline qui devient rapidement une prodige des échecs. Une fois adulte, dans les années 1950, elle perfectionne son jeu tout en luttant contre ses addictions afin de devenir la plus grande joueuse d’échecs au monde.

Les images de ce programme sont époustouflantes et nous plongent immédiatement dans l’époque de Beth. Une mini-série à ne pas manquer.

Vous savez désormais quoi regarder sur Netflix si vous voulez vous immerger dans une histoire rapidement pour vous tenir en haleine jusqu'au bout de la nuit.