« Un pur délice » : Stephen King adore cette nouvelle série Netflix horrifique des créateurs de Stranger Things

Sur les réseaux sociaux, Stephen King n’a pas caché le plaisir qu’il prend à suivre une nouvelle série Netflix, produite par les frères Duffer, créateurs de l’univers de Stranger Things.

Quand il s’agit d’horreur, la voix de Stephen King résonne toujours comme une référence. Alors quand il valide une série, on suppose que le genre est bien respecté et que la fiction en question mérite le coup d'œil.

Régulièrement, sur les réseaux sociaux, le romancier n'hésite pas à s'exprimer sur les œuvres fictives et culturelles en matière d’horreur. Et c’est souvent pour en dire du bien à l’image de cette nouvelle série disponible sur Netflix depuis le 21 mai.

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Produite par les frères Duffer, à qui l’on doit la série mythique Stranger Things, cette nouvelle fiction a été créée par Jeffrey Addiss et Will Matthews. Il s’agit d’une mini-série américaine de 8 épisodes dans le genre science-fiction, baptisée The Boroughs.

Nous suivons l’histoire de Sam Cooper (incarné par Alfred Molina) qui, une fois devenu veuf, est parti s’installer à contre-coeur dans une maison de retraite située au Nouveau-Mexique. Dans cette maison, il y découvre des phénomènes très étranges, qui vont le pousser à enquêter avec les autres habitants qui, ensemble, forment un petit groupe de héros improbables.

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Les thématiques abordées dans la mini-série The Boroughs sont assez funestes, puisqu’elles traitent du temps qui passe, de la mort, de la mélancolie, du deuil. Mais le côté science-fiction apporte une dimension étrangement comique, les thèmes sont abordés avec beaucoup de recul, et avec humour et tendresse.

Une seconde saison en projet ?

Au cours de la semaine allant du 18 mai au 24 mai, The Boroughs s'est classée Top 2 dans le monde, juste derrière Nemesis. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, la série arrive au sommet du classement selon Netflix ! Le public apprécie vraiment le jeu d’acteur d'un casting composé d’Alfred Molina (Spider Man 2), Geena Davis (Beetlejuice) et de Alfre Woodard (Grand Canyon).

L’intrigue originale, le mélange d’émotions et les thématiques ont su séduire la critique, qui lui a accordé la très bonne note de 96% sur Rotten Tomatoes, contre 79% de la part du public. Parmi les critiques positives, celle de Stephen King n’est pas passée inaperçue, qualifiant la série de “pur délice”.

Disponible depuis le 21 mai sur Netflix, nous ne savons toujours pas si une suite est prévue pour le moment, mais la fin de cette première saison est assez ouverte donc il est tout à fait possible qu’une seconde saison voit le jour.

Dans une interview accordée au magazine Entertainment Weekly en avril 2026, Jeffrey Addiss et Will Matthews ont expliqué avoir imaginé une série de 3 saisons, avec des spin-offs en plus. Au regard du succès de la série, nul doute que Netflix commandera de nouveaux épisodes.