96 % sur Rotten Tomatoes et dans le Top 10 en France : Stephen King valide la saison 4 de cette série phénomène de Netflix et tacle les politiciens

Sur X, Stephen King a pris la parole pour faire l’éloge de la nouvelle saison d’une série phénomène sur Netflix. Celle-ci l’a rendu nostalgique pour une raison particulière.

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Image tirée de la série The Diplomat

Il y a quelques jours, le géant du streaming Netflix a frappé fort en publiant la suite d’une série très attendue par les spectateurs.

Et visiblement, ces nouveaux épisodes ont également séduit le romancier Stephen King. Quand il n’écrit pas ses romans, le roi incontesté de l’horreur partage aussi ses avis sur les films et les séries sur X.

L’auteur à succès a notamment recommandé, fin septembre, cette mini-série Netflix en 4 épisodes. Le 17 octobre dernier, le papa de « Carrie » a encensé une autre production du catalogue.

La saison 4 de cette série cartonne sur Netflix

Vous avez trouvé ? Il s’agit de la saison 4 de The Diplomat, disponible depuis le 15 octobre sur Netflix. Lancée en 2023, cette série a très vite trouvé son public et est devenue l’un des programmes les mieux notés du service de streaming.

Par ailleurs, la saison 3 de ce thriller haletant a reçu plusieurs nominations, dont une dans la catégorie de la Meilleure série dramatique.

Image tirée de la série The DiplomatCrédit Photo : Netflix

Le pitch ? « Pendant une crise internationale, une diplomate américaine (Keri Russel) jongle entre son poste d'ambassadrice au Royaume-Uni et son mariage sous tension avec une star de la politique », détaille le synopsis officiel.

Dans la saison 4, les spectateurs retrouvent Kate Wyler, incarnée par Keri Russell, sous haute tension alors qu’elle fait son possible pour éviter une guerre avec la Russie et le Royaume-Uni, tout en gérant son mariage qui bat de l’aile avec Hal, joué par Rufus Sewell.

Stephen King réagit aux nouveaux épisodes

Depuis son arrivée sur Netflix, la saison 4 de The Diplomat continue de cartonner dans le monde. En France, elle se maintient dans le Top 10 près de dix jours après sa sortie.

En plus de cela, la série séduit aussi la critique, puisqu’elle décroche le score quasi parfait de 96 % sur Rotten Tomatoes.

Ce n’est pas tout. Elle a également attiré l’attention de Stephen King, qui a réagi sur sa page X, comme l’a repéré le magazine Télé-Loisirs.

Dans son message, l’écrivain de 79 ans explique que cette saison 4 lui fait regretter les politiciens d’autrefois.

« Écouter des gens qui savent de quoi ils parlent et qui s’expriment clairement me rend nostalgique des politiciens à la fois intelligents et compatissants, qui aiment leur pays plus que l’argent », a-il-indiqué.

THE DIPLOMAT: Listening to people who know what they're talking about and articulate themselves in actual sentences makes me homesick for politicians who are both smart and compassionate and love their country more than $$$.

— Stephen King (@StephenKing) October 17, 2026

Des mots forts pour celui qui a pour habitude de tacler le gouvernement de Donald Trump, le président actuel des États-Unis.

La suite après cette vidéo

La meilleure saison de la série ?

Comme le précisent nos confrères, Stephen King ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il a aussi répondu à un internaute en plein visionnage de la saison 4 de The Diplomat.

« À peine trois épisodes, mais il se pourrait bien que ce soit la meilleure saison de The Diplomat à ce jour », peut-on lire sur la publication.

De son côté, le romancier partage le même point de vue puisqu’il a tweeté  «Oui, en effet ».

Yes indeed.

— Stephen King (@StephenKing) October 17, 2026

Une chose est sûre : Stephen King est un grand fan de cette série phénomène. En 2024 déjà, ce dernier n’avait pas tari d’éloges sur la saison 2.

« La saison 1 de The Diplomat (Netflix) était vraiment bonne, mais la saison 2 est absolument fantastique », avait-il confié.

Et vous ? Êtes-vous d’accord avec le King ? Les 8 épisodes de la saison 4 de The Diplomat sont disponibles sur Netflix.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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