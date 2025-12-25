Cette série Netflix notée 92% est à découvrir d'urgence, vous n'arriverez pas à décrocher

Diffusée pour la première fois en 2023, une série Netflix passée sous les radars est pourtant l’une des œuvres les mieux notées sur la plateforme de streaming.

Les vacances sont l'occasion de rattraper le retard pris dans les séries que vous avez manquées tout au long de l'année, et même si le choix est vaste, on ne pourrait que vous recommander cette série Netflix assez méconnue. Malgré sa relative discrétion, elle recueille pourtant 92% d’avis favorables sur Netflix.

Diffusée depuis 2023, la série comporte trois saisons, comprenant chacune six à huit épisodes, ce qui la rend rapide à binge-watcher. Cette série dramatique Netflix, créée par Deborah Cahn, est une série parfaite et addictive, mêlant intrigues politiques, personnages complexes et dilemmes moraux.

Mené par Keri Russell et Rufus Sewell, le casting est composé d'acteurs talentueux, chacun capable de donner une interprétation nuancée des rouages de la politique et des conflits personnels auxquels leurs personnages sont confrontés. Et, plus important encore, l'histoire ne manque jamais de rebondissements.

Il s’agit de la série The Diplomat, dont la troisième saison est disponible depuis le mois d'octobre dernier. Il s'agit donc non seulement d'une série assez récente et pertinente, mais sa cohérence et la sortie imminente de la quatrième saison en font le moment idéal pour la découvrir.

Crédit photo : Netflix

Comme son titre l'indique, The Diplomat met en scène une représentante politique. Kate Wyler (Keri Russell) est une femme déterminée qui a mené une carrière impressionnante et dangereuse en tant qu'ambassadrice des États-Unis dans des pays déchirés par la guerre. Cependant, sa nomination imminente à Kaboul est soudainement interrompue lorsque le président l'envoie au Royaume-Uni à la place.

Ce poste est plus public que ce à quoi Kate est habituée, ce qui l'oblige à sortir de sa zone de confort. Elle n'a d'autre choix que d'accepter et de laisser ce poste la plonger dans le monde nuancé de la politique, alors même qu'une crise internationale se profile.

Crédit photo : Netflix

Une série addictive et captivante

À son insu, la Maison Blanche demande à son nouveau chef de mission adjoint, Stuart (Ato Essandoh), de la préparer à prendre la relève en tant que vice-présidente, ce qui accentue la pression sur elle pour réussir. Kate est plongée dans son nouveau rôle alors que les émotions sont vives. Le Premier ministre britannique Nicol Trowbridge (Rory Kinnear) appelle à la guerre après une attaque meurtrière contre un porte-avions britannique. Kate doit désamorcer la situation et découvrir l'identité de l'attaquant grâce à des alliances stratégiques et à ses anciens contacts, tout en préservant l'amitié entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Crédit photo : Netflix

Tout en assumant ses responsabilités professionnelles à haut risque, Kate doit également faire face à des difficultés personnelles. Son mari, Hal (Rufus Sewell), est lui-même politicien, mais s'étant fait des ennemis au sein de l'administration, il est contraint de se mettre en retrait, ce qui ne correspond pas à ses compétences. Cette tension complique encore davantage leur relation.

Les intrigues politiques de l'histoire sont sans fin, car The Diplomat prend des tournants inattendus qui poussent le public à cliquer aussi vite que possible sur « épisode suivant ». Avec ses intrigues à la fois personnelles et politiques, The Diplomat est une série captivante et surprenante, à ne pas manquer.