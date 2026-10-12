Un gars, une fille : les remplaçants de Jean Dujardin et Alexandra Lamy dans la nouvelle version enfin connus

On connaît enfin les deux interprètes de la nouvelle version de Un gars, une fille qui sera diffusée prochainement sur RMC Life.

Chouchou et Loulou sont de retour. Le programme culte Un gars, une fille qui a fait connaître Jean Dujardin et Alexandra Lamy (1999-2003) a le droit à une nouvelle version.

C’est RMC Life qui l’avait annoncé lors d’une conférence de presse en juin dernier. Depuis, les deux interprètes se faisaient attendre. On les connaît désormais.

Un gars, une fille revient pour une version moderne

Crédit photo : Mediawan

On savait que la série Un gars, une fille allait prochainement revenir sur nos écrans. Il ne s’agit pas de rediffusions, mais d'une toute nouvelle version, plus moderne, et avec un nouveau couple à la clé.

Dans la version originale, le public suivait le quotidien parfois tumultueux d’un jeune couple formé par Alex et Jean. Cette nouvelle version gardera toutefois l’esprit de son aînée, assure Stéphane Sallé de Chou, directeur des divertissements chez CMA Média (qui possède RMC Life). « On va notamment conserver le générique même s’il sera modernisé. On tournera aussi en décors naturels ».

Outre le duo, l’autre nouveauté de cette version moderne est la cohabitation du couple avec un chat.

« C'est un couple auquel on croit »

Après cette annonce, ne restait plus qu’à découvrir qui allait interpréter Chouchou et Loulou. Rapidement, Gillian Mussano a été annoncé dans le rôle de Chouchou. Sur les réseaux sociaux, ce créateur de contenus est plus connu sous le pseudonyme « Ton pote Gillian » et pour ses vidéos parodiques du couple.

Ne lui manquait plus qu’à trouver sa Loulou. Après avoir fait auditionné une soixantaine de candidates, la production a jeté son dévolu sur Alice Daubelcour.

« Nous cherchions une véritable comédienne [...] Elle joue vraiment très bien et elle a une énergie de dingue. En très peu de temps, ça marchait entre Gillian et Alice. C'est un couple auquel on croit », se réjouit Stéphane Sallé de Chou.

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Alice remplace Alex dans un premier extrait de Un gars, une fille

Contrairement à Gillian Mussano, Alice Daubelcour n’est pas aussi identifiée du grand public. Les téléspectateurs ont toutefois pu la voir dans le téléfilm C'est qui le chef ? avec Bruno Solo en juin dernier.

Afin de présenter son nouveau couple, RMC Life a diffusé une courte vidéo sur Instagram ce dimanche 11 octobre (27 ans jour pour jour après la diffusion du premier épisode de Un gars, une fille). « Alex ? Non, c’est Alice », peut-on même entendre, en référence à Alexandra Lamy.

Les téléspectateurs auront le temps de s’habituer aux nouveaux noms du duo. Un gars, une fille est actuellement en tournage, la chaîne ayant commandé 100 épisodes qui devraient être diffusés au premier semestre 2027 sur RMC Life.